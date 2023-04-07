3 способа справиться с мигренью без таблеток

«Первый немедикаментозный метод – соблюдение режима сна и отдыха. Сон должен быть качественным, в достаточном количестве и по определенному режиму. Режим – значит засыпать и просыпаться примерно в одно и то же время каждый день, включая выходные. Пересып, недосып – плохо. Такого нужно избегать», – пояснил врач. Также при борьбе с мигренью важно наладить режим питания. По словам Шогенова, приступ головной боли у многих людей провоцирует длительный интервал между приемами пищи. Поэтому необходимо есть каждые четыре часа небольшими порциями, чтобы не возникало ощущения голода. Кроме того, бывают пищевые триггеры мигрени (например, шоколад). Важно минимизировать в рационе те продукты, которые часто провоцируют приступ, добавил невролог. Третий способ – регулярные занятия спортом (до четырех раз в неделю). Желательно уделять внимание и кардионагрузкам, и упражнениям, влияющим на подвижность позвоночника и суставов (растяжка, йога). Ранее «ФедералПресс» писал о том, как проблемы с зубами могут влиять на развитие недугов в других частях тела, в частности, головы. Фото: Jeremy Maude / moodboard / globallookpress.com