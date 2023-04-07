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Врачи предупредили об опасности заражения менингококковой инфекцией

За прошедшую неделю в Бурятии зарегистрировали два случая заражения детей менингококковой инфекцией, один из которых закончился летально.

Врачи предупредили об опасности заражения менингококковой инфекцией
© runews24.ru

Как заявили врачи-инфекционисты, инфекция крайне опасна, так как переносить ее могут как больные с симптомами болезни, так и скрытые носители.

Поскольку у последних болезнь никак не проявляется, выявить инфекцию тяжело, что сосздает угрозу распространения болезни вплоть до эпидемии.

Инфекция распространяются через кашель, разговор и при чихании, рассказали специалисты из Бурятии. Около 80% заражений приходится на детей. При этом чаще всего заражаются дети до 4 лет. Зараженные в возрасте до 2 лет в большинстве случаев погибают от инфекции, предупредили врачи.

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