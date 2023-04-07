Врачи предупредили об опасности заражения менингококковой инфекцией

За прошедшую неделю в Бурятии зарегистрировали два случая заражения детей менингококковой инфекцией, один из которых закончился летально.

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Как заявили врачи-инфекционисты, инфекция крайне опасна, так как переносить ее могут как больные с симптомами болезни, так и скрытые носители.

Поскольку у последних болезнь никак не проявляется, выявить инфекцию тяжело, что сосздает угрозу распространения болезни вплоть до эпидемии.