Врачи предупредили об опасности заражения менингококковой инфекцией
За прошедшую неделю в Бурятии зарегистрировали два случая заражения детей менингококковой инфекцией, один из которых закончился летально.
Как заявили врачи-инфекционисты, инфекция крайне опасна, так как переносить ее могут как больные с симптомами болезни, так и скрытые носители.
Поскольку у последних болезнь никак не проявляется, выявить инфекцию тяжело, что сосздает угрозу распространения болезни вплоть до эпидемии.
Инфекция распространяются через кашель, разговор и при чихании, рассказали специалисты из Бурятии. Около 80% заражений приходится на детей. При этом чаще всего заражаются дети до 4 лет. Зараженные в возрасте до 2 лет в большинстве случаев погибают от инфекции, предупредили врачи.