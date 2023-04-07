Что может произойти со здоровьем из-за варикозного расширения вен

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» рассказал об опасности варикозного расширения вен.

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По словам Мясникова, варикоз может привести к смертельно опасному заболеванию — тромбоэмболии. Это закупорка сосудов сгустком крови — тромбом. И зачастую от этой болезни страдают люди, у которых всегда наблюдались проблемы с венами, а также люди с дефицитом физической активности.

Врач предупредил, что во время тромбоэмболии оторвавшийся тромб оказывается в циркулирующей крови и с её током попадает в правые отделы сердца и предсердие. Естественно, тромб может дойти и до лёгкого, где чаще закупорить один из сегментов. Вследствие чего человек может начать задыхаться.