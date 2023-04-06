Express: не стоит сочетать сок и алкоголь при приtме статинов
Есть определённые лекарства, которые лучше не совмещать с некоторыми продуктами питания. Ведь многие не обращают внимания на такие советы и не читают инструкции. Но некоторые сочетания медикаментов и еды могут не сработать либо даже пойти во вред здоровью человека. Это может спровоцировать неприятности, которые начинаются с расстройства желудка и заканчиваются гипертоническим кризом.
Эксперт по вопросам сохранения здоровья Бенджамин Бауэрс дал несколько годных советов по этому поводу:
- никогда не стоит совмещать молочные продукты и антибиотики, это снижает терапевтический эффект;
- нельзя совмещать антибиотики с соками или алкоголем по той же причине;
- не стоит пить сок или алкоголь, если принимаешь статины — препараты для снижения холестерина. Особенно это касается гранатового сока;
- плохо сочетаются антидепрессанты и колбаса или выдержанный сыр — это может привести к скачкам давления;
- нельзя смешивать продукты, богатые калием, например бананы, с ингибиторами АПФ, которые применяют при сердечной или почечной недостаточности.
Каждое такое сочетание Бауэрс назвал «рискованной смесью».
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