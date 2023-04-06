Express: не стоит сочетать сок и алкоголь при приtме статинов

Есть определённые лекарства, которые лучше не совмещать с некоторыми продуктами питания. Ведь многие не обращают внимания на такие советы и не читают инструкции. Но некоторые сочетания медикаментов и еды могут не сработать либо даже пойти во вред здоровью человека. Это может спровоцировать неприятности, которые начинаются с расстройства желудка и заканчиваются гипертоническим кризом.