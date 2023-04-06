$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Врач рассказал, о каких заболеваниях может сигнализировать боль в ушах

Вести Подмосковья

Боль в ухе является одной из наиболее неприятных и болезненных. Но некоторые люди относятся к ее появлению легкомысленно. При этом не следует игнорировать первые признаки, иначе можно пропустить опасную болезнь. Из-за халатного отношения к своему здоровью можно даже лишиться слуха. Как действовать, если продуло ухо? Об этом рассказал Pravda.Ru терапевт, главный врач клиники «Детокс» Артём Меринов.

О каких заболеваниях может сигнализировать боль в ушах
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Перед тем как понять, чем лечить больное ухо, надо задуматься о причине болезни. Зачастую ушная боль возникает из-за переохлаждения. К примеру, с этим сталкиваются автомобилисты, которые ездят с открытым окном. Им следует уберечь себя от сквозняка и использовать кондиционер. Кроме того, привычка ходить без шапки или платка может спровоцировать проблемы с ушами.

Необходимо отметить, что лечить уши самостоятельно нельзя, продолжил эксперт. Если вы испытываете даже небольшую боль, то обращайтесь к врачу. Причин для появления такой боли много: от бактериальной инфекции до грибка. Порой ушная боль может указывать на проблемы стоматологического характера.

Можно принять болеутоляющее средство для снятия неприятных ощущений. Но стоит помнить, что у болеутоляющих препаратов имеются противопоказания. Их не стоит принимать людям с болезнями почек, желудка и поджелудочной железы, обострением гастрита и индивидуальной непереносимостью, подытожил врач.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий