О каких заболеваниях может сигнализировать боль в ушах

Боль в ухе является одной из наиболее неприятных и болезненных. Но некоторые люди относятся к ее появлению легкомысленно. При этом не следует игнорировать первые признаки, иначе можно пропустить опасную болезнь. Из-за халатного отношения к своему здоровью можно даже лишиться слуха. Как действовать, если продуло ухо? Об этом рассказал Pravda.Ru терапевт, главный врач клиники «Детокс» Артём Меринов.

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Перед тем как понять, чем лечить больное ухо, надо задуматься о причине болезни. Зачастую ушная боль возникает из-за переохлаждения. К примеру, с этим сталкиваются автомобилисты, которые ездят с открытым окном. Им следует уберечь себя от сквозняка и использовать кондиционер. Кроме того, привычка ходить без шапки или платка может спровоцировать проблемы с ушами.

Необходимо отметить, что лечить уши самостоятельно нельзя, продолжил эксперт. Если вы испытываете даже небольшую боль, то обращайтесь к врачу. Причин для появления такой боли много: от бактериальной инфекции до грибка. Порой ушная боль может указывать на проблемы стоматологического характера.