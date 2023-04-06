О каких заболеваниях может сигнализировать боль в ушах

Боль в ухе является одной из наиболее неприятных и болезненных. Но некоторые люди относятся к ее появлению легкомысленно. При этом не следует игнорировать первые признаки, иначе можно пропустить опасную болезнь. Из-за халатного отношения к своему здоровью можно даже лишиться слуха. Как действовать, если продуло ухо? Об этом рассказал Pravda.Ru терапевт, главный врач клиники «Детокс» Артём Меринов.
Перед тем как понять, чем лечить больное ухо, надо задуматься о причине болезни. Зачастую ушная боль возникает из-за переохлаждения. К примеру, с этим сталкиваются автомобилисты, которые ездят с открытым окном. Им следует уберечь себя от сквозняка и использовать кондиционер. Кроме того, привычка ходить без шапки или платка может спровоцировать проблемы с ушами.
Необходимо отметить, что лечить уши самостоятельно нельзя, продолжил эксперт. Если вы испытываете даже небольшую боль, то обращайтесь к врачу. Причин для появления такой боли много: от бактериальной инфекции до грибка. Порой ушная боль может указывать на проблемы стоматологического характера.
Можно принять болеутоляющее средство для снятия неприятных ощущений. Но стоит помнить, что у болеутоляющих препаратов имеются противопоказания. Их не стоит принимать людям с болезнями почек, желудка и поджелудочной железы, обострением гастрита и индивидуальной непереносимостью, подытожил врач.