Что можно есть в период восстановления от пищевого отравления

Врачи рассказали, что можно есть в первые дни после пищевого отравления.

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Так, уместно приготовить кашу из манки, перловки, гречки, риса или овсяную, но без молока и масла. При этом в нее не стоит добавлять сахар или фрукты.

Хорошо подойдет легкий бульон из куриной грудки или телятины, крольчатины, индюшатины. Можно включить в рацион нежирное отварное мясо.

Ослабленному организму необходимо восполнить запасы белка, поэтому омлет на пару — идеальный вариант. Уменьшить тошноту поможет ягодное желе, его нужно готовить из натуральных ягод с минимальным добавлением сахара, передает Общественная служба новостей.