Россиянам назвали способы меньше страдать из-за весенней аллергии

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Аллергикам следует заранее готовиться к сезону цветения растений, утверждает дерматовенеролог, аллерголог-иммунолог «Европейского медицинского центра» Светлана Турбовская. В беседе с «Лентой.ру» врач назвала способы меньше страдать из-за весенней аллергии.

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Турбовская отметила, что каждый страдающий от аллергии человек знает, в какой месяц болезнь дает о себе знать. Снизить интенсивность ее проявления можно, следуя простым правилам. Первое из них — заблаговременное посещение аллерголога для получения рекомендаций по лечению, говорит врач. Терапию назначенными препаратами нужно начинать вовремя для предупреждения осложнений, призвала она россиян.

При выходе из дома аллергику стоит надевать маску или пользоваться специальными назальными фильтрами для взрослых, продолжила Турбовская. Также на помощь придут барьерные спреи для носа, создающие физическое препятствие для прикрепления аллергенов к слизистой оболочке носа. Пользоваться такими средствами можно даже детям с двух лет.

На улице от пыльцы нужно защищать и глаза. Для этого следует носить солнцезащитные очки, говорит аллерголог-иммунолог.

«Выходя на улицу, надевайте головной убор и одежду с длинным рукавом. Вернувшись домой, снимите одежду и уберите в шкаф. Не вешайте ее рядом с кроватью, — советует Турбовская. — После прихода с улицы необходимо принять душ, чтобы смыть пыльцу со всего тела».

В период активного цветения растений не следует проветривать помещения через открытые окна. Лучше использовать кондиционеры и очистители воздуха, отметила врач. Если дома нет кондиционера, можно закрепить на москитных сетках влажную марлю, чтобы снизить проникновение пыльцы. Также в помещениях необходимо проводить влажную уборку ежедневно.

Во время поездки в машине тоже необходимо пользоваться кондиционером при закрытых окнах, добавила аллерголог-иммунолог.

«В период цветения исключите перекрестные пищевые аллергены, схожие по строению с основным ингаляционным аллергеном, — настаивает Турбовская. — Обсудите с врачом возможность проведения аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ). Это основной метод патогенетического лечения аллергических заболеваний, заключающийся во введении в организм пациента возрастающих доз аллергена, ответственного за клинические проявления».