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2 часа назад

Врач Елена Малышева связала шум в ушах с риском наличия опухоли в голове

Vse42.ru

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала россиянам, как на слух определить опухоль в голове.

Малышева связала шум в ушах с риском наличия опухоли в голове
Фото: Vse24Vse24

Во время эфира передачи "Жить здорово!" российский медик отметила, что шум или свист в ушах может указывать на наличие новообразования в голове. Если опухоль располагается на слуховом нерве, то у человека создается иллюзия звона, передает издание NEWS.ru.

– Это может быть симптомом невриномы – опухоли, которая располагается на слуховом нерве. Слуховой нерв ведь звук проводит, поэтому когда он раздражается, вы как будто слышите свист или шум, – цитирует СМИ врача.

Малышева объяснила, что в большинстве случаев новообразование является доброкачественным, однако оно может сдавливать ствол мозга, что грозит серьезными и опасными проблемами со здоровьем.

Болезни и лекарства,Елена Малышева,
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