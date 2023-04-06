Малышева связала шум в ушах с риском наличия опухоли в голове

Врач и телеведущая Елена Малышева рассказала россиянам, как на слух определить опухоль в голове.

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Во время эфира передачи "Жить здорово!" российский медик отметила, что шум или свист в ушах может указывать на наличие новообразования в голове. Если опухоль располагается на слуховом нерве, то у человека создается иллюзия звона, передает издание NEWS.ru.

– Это может быть симптомом невриномы – опухоли, которая располагается на слуховом нерве. Слуховой нерв ведь звук проводит, поэтому когда он раздражается, вы как будто слышите свист или шум, – цитирует СМИ врача.