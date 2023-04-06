Исследование Rambler&Co, Сбермаркетинга и СБЕР ЕАПТЕКИ

В преддверии Всемирного дня здоровья, 7 апреля, аналитики медиахолдинга Rambler&Co, СБЕР ЕАПТЕКИ и CберМаркетинг поделились результатами совместного исследования.

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co и CберМаркетинг опросили более 200 тысяч россиян и выяснили, что россияне чаще всего из препаратов пользуются болеутоляющими (43%), лекарствами от простуды и гриппа (31%), БАДами и витаминами (26%). Опрос 100 фармацевтов показал, что 64% покупателей готовы приобретать отечественные аналоги препаратов.

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В аптечке у россиян всегда есть болеутоляющие

У 57% респондентов в домашней аптечке есть 2-3 вида болеутоляющих, у 16% – более трех видов, у 26% – один вид препарата. У оставшихся (1%) в домашней аптечке их нет.

Анальгетики несколько раз в неделю принимают 59%, один раз в месяц – 20%. Два-три раза в месяц – 14%, более четырех раз в месяц – 7%.

Абсолютное большинство опрошенных (82%) при выборе болеутоляющих ориентируются только на собственный опыт – россияне привыкли годами использовать одни и те же средства. Для остальных важны советы фармацевта (11%), реклама (4%), мнения друзей (3%).

Купить аналог респонденты готовы, если они испытывают боль в данный момент (25%), по рекомендации фармацевта (20%), если цена ниже привычного препарата (12%). При наличии нескольких из перечисленных факторов – 13%. Остальные (30%) пойдут в другую аптеку за знакомым средством.

На вопрос «Покупали ли вы болеутоляющие лекарства в интернет-аптеках за последние несколько месяцев?» 25% респондентов ответили положительно. 75% россиян пока еще не имеют такого опыта. На покупку главным образом повлияла низкая цена (23%) и хорошие отзывы (17%), остальные (60%) затруднились ответить.

Средствами от простуды стали пользоваться чаще

57% опрошенных чувствуют симптомы ОРВИ от одного до пяти раз в год. Раз в сезон – 20%, каждый месяц или чаще – 11%. Болеют очень редко – 12%.

Большинство (80%) сразу пойдут в аптеку за медикаментами при появлении первых симптомов. Народными средствами лечатся 13%, а 7% – ничего не делают, надеясь, что все само пройдет.

Средства от простуды 60% россиян покупают, исходя из личного опыта использования, 15% – по совету фармацевта. Для 19% важна реклама, а для 6% – советы друзей.

Впрок средства от простуды и витамины покупают 43%, а 57% – при необходимости.

Если знакомого препарата не окажется в наличии в аптеке, 59% россиян готовы купить аналог, а 41% купят привычный препарат в другой аптеке. 35% респондентов покупают средства от простуды в интернете, а у 65% такого опыта еще не было.

БАДы и витамины принимают 92% россиян

Профилактика и забота о здоровье важны для россиян. 92% опрошенных сами выбирают БАДы и витамины, оставшиеся 8% – только по назначению врача.

За последние полгода 36% респондентов принимали мультивитамины, 34% – витамины только для иммунитета, 14% – для здоровья кожи, волос и ногтей, 12% укрепляли суставы, 4% снижали вес с помощью БАДов. По рекомендации знакомых биоактивные добавки выбирают 37%, по назначению врача – 29%, по совету фармацевта – 15%. Остальные 19% доверяют рекламе.

Половина опрошенных россиян (49%) готовы тратить на БАДы и витамины от 1 000 до 3 000 рублей в месяц. До 500 рублей – 17%, свыше 3 000 рублей – 14%. Остальные (20%) не готовы ежемесячно включать такие траты в бюджет.

Аптеки – основное место покупок БАДов и витаминов, так ответили 53% респондентов. В интернете приобретают 30%, на маркетплейсах – 15%, в супермаркетах – 2%.

В пользу БАДов и витаминов верят 81% россиян, 15% сомневаются, 4% не верят. При этом стимулом к приёму может стать желание улучшить здоровье или внешность – так ответили 85%. Покупают по привычке 2%, а 13% хотят впервые проверить на себе.

Большинство респондентов (74%) положительно относятся к российским производителям и готовы пробовать новые бренды. 26% предпочитают исключительно зарубежные препараты, из них только 7% пока не готовы переходить отечественные.

По данным СБЕР ЕАПТЕКИ, витамины и БАДЫ покупают всё чаще – так в марте 2023 года количество заказов с этими товарами выросло на 29%, по сравнению с мартом прошлого года. В число популярных товаров входят витамины D, B6, БАД Омега-3, аскорбиновая и фолиевая кислота.

80% рекламы средств от простуды потребители видят на ТВ

Большинство опрошенных (60%) чаще всего рекламу лекарственных средств видят на ТВ, 39% – в интернете, остальные (1%) – на радио.

Рекламным материалам внутри аптеки 69% респондентов почти не придают значения. Исключением могут стать нестандартные размещения – они способны привлечь внимание 18% покупателей. А вот 13% внимательно изучают информацию внутри аптек.

39% россиян не обращают внимания на рекламу у блогеров, отрицательно к ней относятся 36%. Остальные (25%) готовы прислушаться к рекомендациям инфлюенсера.

Анна Тупикина, директор по маркетингу СберМаркетинга:

«По мнению респондентов, увиденный в рекламе новый препарат готовы приобрести 33%. Наибольшее доверие вызывает реклама с медиаперсонами, а также визуализация действия препарата. Примечательно, что лишь 3% респондентов считают ТВ-шоу о здоровье действительно полезными и смотрят их регулярно. Российские фармпроизводители могут создавать собственный экспертный контент и размещать его в соцсетях и собственных бренд-медиа. Это повысит уровень информированности покупателей о новых лекарственных средствах».

Мнения фармацевтов

CберМаркетинг опросил также 100 фармацевтов по всей России и узнал о поведении покупателей в аптеке. Большинство специалистов (62%) отметили, что перед покупкой их совета спрашивают люди среднего возраста – старше 35 лет. Если провизор предлагает препарат дороже, чем изначально планировал покупатель, то 46% согласны его купить при небольшой разнице в стоимости. А 36% будут задавать дополнительные вопросы о продукте.

Фармацевты отметили, что 64% покупателей могут приобрести российские аналоги препаратов, если нет иностранных. По мнению 55% провизоров, акции и скидки способны побудить людей к покупке.

Сами фармацевты (74%) при выборе препарата изучают дополнительные материалы о нем, 37% сравнивают цены на аналоги, 25% советуются с коллегами. Рекламируемые препараты купят 21% провизоров.

Об исследовании