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1 час назад

Эксперт рассказал, кому и зачем необходима прививка от бешенства

Мир24

Бесплатная вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных стартовала на Урале, пять тысяч прививочных пунктов подготовлены в Подмосковье. Ветеринар Михаил Шеляков в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что используются эффективные вакцины, прошедшие все необходимые испытания.

Эксперт рассказал, кому и зачем необходима прививка от бешенства
Фото: Unsplash Unsplash

«Бесплатная вакцинация всегда предоставлялась государственными ветеринарными клиниками. Другое дело, что не все люди хотят прививать животных. Но делать прививку, причем не только от бешенства, но и от чумы, лептоспироза и других опасных заболеваний, необходимо каждый год. Лучше использовать комплексные вакцины», – подчеркнул он.

Эксперт рассказал, что бешенство – особо опасное зоонозное заболевание, то есть общее для человека и животных. Переносчиком инфекции могут быть любые теплокровные животные и даже птицы. Бешенство не лечится и в 100% случаев развития болезни приводит к смертельному исходу. Но болезнь можно профилактировать вакцинацией.

Домашних питомцев необходимо прививать, особенно если они гуляют рядом с лесными территориями и могут проконтактировать с его обитателями. Бешенство как животному, так и человеку передается через укус.

«Опасность этого заболевания в бессимптомном инкубационном периоде. Но при появлении первых симптомов помочь заболевшему уже нельзя. Основные симптомы бешенства – изменение поведения, его припадочный характер. Животные могут потерять бдительность и подходить близко к людям. Другие яркие симптомы – слюнотечение, вызванное параличом глотки, и водобоязнь. Бешеное животное кусает все подряд, включая различные предметы», – отметил эксперт.

Появление какого-то из этих признаков должно очень серьезно насторожить владельца животного, необходимо уведомить государственные ветеринарные службы. Животное могут изолировать на десять дней для наблюдения.

В случае укуса человека животным Михаил Шеляков рекомендует обращаться в травмпункт. При постановке диагноза W55 укушенному человеку делают уколы иммуноглобулинов от возможного заражения бешенством.

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