Эксперт рассказал, кому и зачем необходима прививка от бешенства

Бесплатная вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных стартовала на Урале, пять тысяч прививочных пунктов подготовлены в Подмосковье. Ветеринар Михаил Шеляков в эфире телеканала «МИР 24» заявил, что используются эффективные вакцины, прошедшие все необходимые испытания.
«Бесплатная вакцинация всегда предоставлялась государственными ветеринарными клиниками. Другое дело, что не все люди хотят прививать животных. Но делать прививку, причем не только от бешенства, но и от чумы, лептоспироза и других опасных заболеваний, необходимо каждый год. Лучше использовать комплексные вакцины», – подчеркнул он.
Эксперт рассказал, что бешенство – особо опасное зоонозное заболевание, то есть общее для человека и животных. Переносчиком инфекции могут быть любые теплокровные животные и даже птицы. Бешенство не лечится и в 100% случаев развития болезни приводит к смертельному исходу. Но болезнь можно профилактировать вакцинацией.
Домашних питомцев необходимо прививать, особенно если они гуляют рядом с лесными территориями и могут проконтактировать с его обитателями. Бешенство как животному, так и человеку передается через укус.
«Опасность этого заболевания в бессимптомном инкубационном периоде. Но при появлении первых симптомов помочь заболевшему уже нельзя. Основные симптомы бешенства – изменение поведения, его припадочный характер. Животные могут потерять бдительность и подходить близко к людям. Другие яркие симптомы – слюнотечение, вызванное параличом глотки, и водобоязнь. Бешеное животное кусает все подряд, включая различные предметы», – отметил эксперт.
Появление какого-то из этих признаков должно очень серьезно насторожить владельца животного, необходимо уведомить государственные ветеринарные службы. Животное могут изолировать на десять дней для наблюдения.
В случае укуса человека животным Михаил Шеляков рекомендует обращаться в травмпункт. При постановке диагноза W55 укушенному человеку делают уколы иммуноглобулинов от возможного заражения бешенством.