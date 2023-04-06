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3 часа назад

Инфекционист предупредил об опасных осложнениях кори

РИА "ФедералПресс"

Осложнения кори бывают первичные и вторичные. Подробности об этом рассказал врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.

Инфекционист предупредил об опасных осложнениях кори
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Одно из наиболее тяжелых специфических осложнений – энцефалит. Он развивается в среднем в одном случае из тысячи, но проявляется всеми симптомами поражения центральной нервной системы и может заканчиваться летальным исходом», – отмечает врач.

Поздняков подчеркнул, что бывают осложнения от кори и бактериальные. У пациента может развиться коревая пневмония – это первичное осложнение. От вторичной бактериальной пневмонии она отличается тем, что проявляется рано – буквально через пару дней после начала заболевания, а также тяжело и плохо лечится.

Вторичные бактериальные осложнения возникают намного чаще из-за резкого снижения иммунитета и затрагивают все дыхательные пути, начиная с миндалин, гортани, трахеи и придаточных пазух носа и заканчивая бронхами и легкими, передают «Известия».

Болезни и лекарства,Андрей Поздняков,
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