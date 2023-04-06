Инфекционист предупредил об опасных осложнениях кори

«Одно из наиболее тяжелых специфических осложнений – энцефалит. Он развивается в среднем в одном случае из тысячи, но проявляется всеми симптомами поражения центральной нервной системы и может заканчиваться летальным исходом», – отмечает врач.

Поздняков подчеркнул, что бывают осложнения от кори и бактериальные. У пациента может развиться коревая пневмония – это первичное осложнение. От вторичной бактериальной пневмонии она отличается тем, что проявляется рано – буквально через пару дней после начала заболевания, а также тяжело и плохо лечится.