$79.36+1.4186.72+2.10
1 час назад

Какие витамины полезны для сердца

РИА "ФедералПресс"

Для правильной работы сердечно-сосудистой системы следует принимать ряд витаминов. Они сокращают риски опасных болезней, в том числе рака, рассказала диетолог Мария Волынкина.

Какие витамины полезны для сердца
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Врач-диетолог посоветовала принимать витамины, содержащие магний и цинк. По ее словам, они способствуют правильной работе сердца и сосудов, предотвращают тревожность и ослабление иммунитета.

Микроэлементы B12 и метилфолат снижают риски развития рака, а также улучшают мозговую активность, подчеркнула Мария Волынкина в разговоре с News.ru.

Она добавила, что одновременный прием цинка и меди будет благотворно влиять на всю сердечно-сосудистую систему.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий