Какие витамины полезны для сердца

Для правильной работы сердечно-сосудистой системы следует принимать ряд витаминов. Они сокращают риски опасных болезней, в том числе рака, рассказала диетолог Мария Волынкина.

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Врач-диетолог посоветовала принимать витамины, содержащие магний и цинк. По ее словам, они способствуют правильной работе сердца и сосудов, предотвращают тревожность и ослабление иммунитета.

Микроэлементы B12 и метилфолат снижают риски развития рака, а также улучшают мозговую активность, подчеркнула Мария Волынкина в разговоре с News.ru.