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3 часа назад

Врач назвал процесс в организме, приводящий к деменции

Москва24

Образование холестерина с возможным развитием атеросклероза сосудов головного мозга, являющееся необратимым процессом в человеческом организме, приводит к деменции, рассказал заслуженный врач России, инфекционист Сергей Рябов. Об этом сообщает News.ru.

Врач назвал процесс в организме, приводящий к деменции
Фото: М24М24

"Сосуды головного мозга не справляются со своей функцией, не доставляют нужное количество крови к коре головного мозга из-за атеросклероза. Возникает деменция. Плохо, когда человек физически здоров, а высшая нервная деятельность никудышная. А процесс – образование холестерина, к сожалению, необратим", – отметил специалист.

По его словам, организму человека не хватает сил заменять постоянно погибающие клетки, которые выстилают эндотелий сосудов.

Ранее Рябов сообщил, что максимальная продолжительность жизни, на которую рассчитан человеческий организм, составляет 160 лет, сообщает News.ru со ссылкой на заслуженного врача России Сергея Рябова.

По его словам, ждать вечной молодости и бессмертия не стоит, поскольку процессы старения и умирания заложены в генах.

Болезни и лекарства,Сергей Рябов,
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