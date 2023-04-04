Что делать если болит спина – 8 советов

Боль в спине является одной из наиболее распространенных проблем, которую испытывает множество людей в течение жизни. Она вызывается самыми разными причинами — это плохая осанка, недостаток физической активности, травмы, болезни и многое другое.

Фото: Клео.ру Клео.ру

В данной статье мы представим вам 8 советов, которые помогут избавиться от боли в спине.

8 советов, как избавиться от боли в спине Оставайтесь активными. Не позволяйте боли в спине оградить вас от занятий обычной физической активностью. Важно продолжать двигаться и оставаться в меру активными, так как это поможет укрепить мышцы спины и предотвратить развитие болевых синдромов Сделайте упражнения для спины. Включите в свою ежедневную программу упражнения для укрепления мышц спины, такие как подтягивания, приседания, планка и прочее. Регулярно растягивайтесь. Растягивание мышц спины может помочь снизить болезненность и улучшить гибкость. Регулярно выполняйте упражнения на растяжку, такие как наклоны и повороты. Избегайте сидячего образа жизни. Длительное сидение способствует ухудшению состояния спины. Периодически вставайте и прогуливайтесь, а также делайте упражнения для разогрева спины. Соблюдайте правильную осанку. Плохая осанка может привести к боли в спине. Соблюдайте правильную осанку при сидении, стоянии и ходьбе. Используйте поддержку для спины. При работе за компьютером или вождении автомобиля используйте специальные подушки или корсеты для спины, чтобы снизить нагрузку на спину. Применяйте холод и тепло при травмах. Холод и тепло могут помочь снизить болезненность в спине. Используйте лед в первые сутки после травмы или обострения боли, чтобы снизить отек и воспаление. Затем переходите к обогреву спины, чтобы снять напряжение мышц и улучшить кровообращение. Обратитесь к специалисту. Ну и наконец, если болезненность в спине сохраняется в течение длительного времени или сопровождается другими симптомами, такими как онемение, слабость или проблемы с мочеиспусканием, обязательно обратитесь к специалисту.

Причины появления боли

Как мы уже упоминали, боли в спине могут появляться по самым различным причинам. Перечислим основные из них:

Повреждения и травмы спины

Остеохондроз

Спондилез

Сколиоз

Плоскостопие

Недостаток физической активности

Плохая осанка

Неправильное поднятие тяжестей

Сидячий образ жизни

Стресс и психологические факторы

Итог