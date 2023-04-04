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26 минут назад

«Повод вызвать скорую»: семь признаков, по которым можно отличить менингит от простуды

Вечерняя Москва

За последнюю неделю два ребенка в Бурятии заболели менингитом, один из них умер. Как отличить менингококковую инфекцию на ранних стадиях, чтобы своевременно начать лечение, и есть ли у болезни характерная симптоматика, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.

7 признаков, по которым можно отличить менингит от простуды
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, человеку сложно самостоятельно отличить менингит от других простудных или инфекционных заболеваний, поэтому только своевременный вызов специалиста повышает шансы на быстрое восстановление.

Однако она выделила ряд симптомов, которые должны насторожить взрослых:
  • Сильная головная боль;
  • Высокая температура;
  • Резкое изменение поведения;
  • Вялость;
  • Сонливость.

— Также у человека может возникнуть светобоязнь или повышенная раздражительность. Поэтому, если при простуде ребенок или взрослый хочет быть в темноте, становится слишком вялым или раздражительным — это повод вызвать скорую, — посоветовала Чернышова.

Как рассказала врач, менингит могут спровоцировать целые группы возбудителей, среди них:
  • Вирусы;
  • Осложнение кори;
  • Микробы;
  • Осложнение гайморита и отита;
  • Туберкулез.

Но специалист уверена, что тяжелых последствий можно избежать, если не затягивать лечение и вовремя обратиться к врачу.

— Многие боятся, что эта болезнь вызовет серьезные поражение ЦНС и человек останется инвалидом, но современные методы лечения очень хорошо работают и позволяют быстро поставить человека на ноги, — пояснила Чернышова.

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