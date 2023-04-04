7 признаков, по которым можно отличить менингит от простуды

За последнюю неделю два ребенка в Бурятии заболели менингитом, один из них умер. Как отличить менингококковую инфекцию на ранних стадиях, чтобы своевременно начать лечение, и есть ли у болезни характерная симптоматика, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.