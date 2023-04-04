7 признаков, по которым можно отличить менингит от простуды

За последнюю неделю два ребенка в Бурятии заболели менингитом, один из них умер. Как отличить менингококковую инфекцию на ранних стадиях, чтобы своевременно начать лечение, и есть ли у болезни характерная симптоматика, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.
По словам врача-терапевта Надежды Чернышовой, человеку сложно самостоятельно отличить менингит от других простудных или инфекционных заболеваний, поэтому только своевременный вызов специалиста повышает шансы на быстрое восстановление.
— Также у человека может возникнуть светобоязнь или повышенная раздражительность. Поэтому, если при простуде ребенок или взрослый хочет быть в темноте, становится слишком вялым или раздражительным — это повод вызвать скорую, — посоветовала Чернышова.
Но специалист уверена, что тяжелых последствий можно избежать, если не затягивать лечение и вовремя обратиться к врачу.
— Многие боятся, что эта болезнь вызовет серьезные поражение ЦНС и человек останется инвалидом, но современные методы лечения очень хорошо работают и позволяют быстро поставить человека на ноги, — пояснила Чернышова.