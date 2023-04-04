Паническая атака: симптомы, как помочь себе и отличить от тревоги

Панические атаки сегодня — достаточно частое явление. Статистика говорит о том, что каждый пятый человек хоть раз в жизни сталкивался с этой проблемой. Кто-то единоразово, кто-то имеет эпизодические атаки, а кто-то вовсе живет с ними постоянно. Как распознать паническую атаку и как себе помочь, «Вечерней Москве» рассказала кандидат психологических наук, психолог Елена Ярикова.

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— Несмотря на статистические данные за последние несколько лет, количество людей, столкнувшихся с подобной проблемой, значительно выросло, из-за внешних обстоятельств и социальных факторов. Кто-то борется с проблемой собственными силами, кто-то обращается за помощью к специалисту, а другие и вовсе не знают, что с ними происходит. А человеку очень важно понимать, что делать в этом случае, — подчеркнула психолог.

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Главные симптомы

Нарастающее чувство тревоги;

Учащенное сердцебиение;

Ощущение нехватки воздуха, сопровождающееся, как правило, страхом смерти. По ее словам, клиническая картина имеет ряд симптомов, по которым определяется паническая атака. Самое главное: важно знать, как возникает приступ и как его не спутать с другими патологиями. К главным проявлениям панической атаки относятся:

— Первое — это резкое беспричинное появление чувства бесконтрольного беспокойства, страха смерти (наступление инсульта, инфаркта), потери контроля над собой, неминуемой гибели. Ситуация развивается очень стремительно, все признаки активируются за минуты. Симптомы при этом не поддаются контролю, что вызывает у человека ощущение еще большей паники и отчаяния, — отметила Ярикова.

Разница между тревогой и панической атакой

По мнению специалиста, нередко люди путают чувство тревоги с панической атакой, поэтому важно понимать разницу между ними.

— В отличие от панической атаки, чувство повышенной тревоги возникает на конкретное действие, которое может нанести ущерб или стать причиной нежелательных последствий для человека. В свою очередь паническая атака может возникать спонтанно и беспричинно, в ситуациях, которые совершенно не представляли опасности или угрозы для человека, — объяснила врач.

Как помочь себе при панической атаке

В первую очередь необходимо исключить наличие действительно патологий со стороны организма, пройдя обследование у профильных врачей.Вторым шагом важно проанализировать: не являются ли атаки ситуационными, то есть возникают перед полетами, в тесных мощениях и т. д.Третий шаг — обратиться к специалисту за помощью, потому что самостоятельно решить проблему панических атак удается далеко не всегда.

— В основу работы с пациентом ложится когнитивная и поведенческая психотерапия. Специалист рассказывает, что из себя представляют атаки, что в действительности они никак не могут навредить вашему здоровью, а тем более лишить жизни. В случае единичных приступов панических атак удается обойтись без медикаментов, однако нередко проблема требует медикаментозного лечения, — подчеркнула Ярикова.

Главная задача при работе с пациентами, страдающими от панических атак, — работа с собственным сознанием и направление на позитивное мышление, отметила психолог.