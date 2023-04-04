$77.95+0.6384.62+0.51
1 час назад

Врач объяснила, когда сиплый голос является симптомом опасного заболевания

Москва24

Сиплый голос может быть следствием аллергии, проблем с пищеварением и новообразований в щитовидной железе. Об этом Москве 24 рассказала врач-оториноларинголог ЦКБ управления делами президента Ксения Шараева.

Врач объяснила, когда сиплый голос является опасным симптомом
Фото: М24М24

"Наши голосовые связки находятся в разомкнутом состоянии, когда мы дышим. При разговоре они смыкаются. Если связки воспалены, плохо подвижны, соответственно, не смыкаются вообще или делают это не до конца, образуется щель. Также они могут отекать, из-за чего голос сипнет или пропадает", – объяснила специалист.

Видео дня

Причина такого состояния – перенапряжение голосовых складок, объяснила Шараева.

Это может возникать, если человек долго говорил, кричал либо шептал. Устают мышцы, которые отвечают за движение голосовых складок. Они могут воспалиться от долгого или неправильного движения.

Ксения Шараева – врач-оториноларинголог ЦКБ управления делами президента

Чтобы облегчить неприятный симптом, нужно дать складкам отдохнуть: стараться не разговаривать слишком долго или не шептать.

"Также у некоторых на фоне стресса либо сильной усталости есть склонность терять голос. Это психомоторная реакция", – отметила Шараева.

Иногда осиплость голоса возникает из-за более серьезных причин.

"Это может быть следствием аллергии. Иногда это сопровождается затруднением дыхания либо его полным отсутствием из-за отека. Один из вариантов такого состояния – отек Квинке", – рассказала Шараева в интервью программе "Доктор 24".

Еще одна серьезная причина осиплости голоса – гастроэзофагеальный рефлюкс. Это состояние, когда содержимое желудка забрасывается в пищевод, рассказала эксперт.

Затем кислота поднимается вверх, вплоть до гортани. В таком случае также может быть ощущение инородного тела в глотке, постоянное покашливание, изжога.

Ксения Шараева – врач-оториноларинголог ЦКБ управления делами президента

Осиплость также может возникать из-за механического сдавливания нерва в щитовидной железе, который отвечает за движение голосовых складок.

"Как правило, это происходит при выраженных отеках. Либо при новообразовании в щитовидной железе или в других областях шеи", – заключила Шараева.

Ранее врач-фониатр Дарья Харина рассказала, как вернуть севший голос после простуды. По словам специалиста, в этом помогут чистая питьевая вода без газа и травяные напитки. Кислую, соленую и острую пищу рекомендуется избегать, подчеркнула фониатр.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий