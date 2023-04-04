Врач объяснила, когда сиплый голос является опасным симптомом

"Наши голосовые связки находятся в разомкнутом состоянии, когда мы дышим. При разговоре они смыкаются. Если связки воспалены, плохо подвижны, соответственно, не смыкаются вообще или делают это не до конца, образуется щель. Также они могут отекать, из-за чего голос сипнет или пропадает", – объяснила специалист.