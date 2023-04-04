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1 час назад

Сексолог перечислила волнующие мужчин проблемы в интимной жизни

Lenta.ru

Среди всех проблем в интимной жизни мужчин больше всего беспокоят проблемы с эрекцией, рассказала сексолог и психолог, руководитель психологического центра отношений «О!ДА» Екатерина Альская. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила волнующие мужчин проблемы в личной жизни.

Сексолог перечислила волнующие мужчин проблемы в интимной жизни
Фото: Лента.руЛента.ру

«Мужчины остро и болезненно реагируют на сексуальные неудачи, часто считают их унижением своей мужской сути. Отчасти поэтому мужчины как можно дольше откладывают визит к специалисту, — рассказала Альская. — Случается, что они обращаются за помощью не по своей воле, а по настоятельной просьбе девушки или жены».

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Самая распространенная проблема, с которой мужчины приходят к сексологу, — эректильная дисфункция или синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи (СТОСН), отметила собеседница «Ленты.ру». Мужчины жалуются на ухудшение эрекции, снижение интереса к интимным отношениям с партнершей. Часто эти расстройства случаются из-за стресса, потери работы, финансовых проблем и других жизненных перипетий. Среди других бывают тревога, подавленное настроение, плохой сон и утрата прежних интересов.

Вторая проблема, волнующая мужчин в кабинете сексолога, — преждевременное семяизвержение. По различным данным, примерно 30 процентов мужчин страдают этим расстройством, продолжила Альская. Мужчины сообщают о крайне быстром половой акте. Эякуляция происходит максимум через две минуты, при введении полового члена или даже до того. При этом женщина получить свою порцию удовольствия просто не успевает.

Проблемы с семяизвержением также доставляют мужчинам неприятности в постели Затруднение эякуляции и достижения оргазма может быть вызвано жестким самоконтролем, подавленным внутренним конфликтом или проблемой в отношениях с партнершей, в том числе из-за ее сексуальной непривлекательности для мужчины, пояснила сексолог.

«После того, как психолог или сексолог выясняет все обстоятельства, исключает биологические причины проблемы, он выстраивает с пациентом план терапии для устранения первопричины обращения и восстановления полноценной сексуальной жизни», — подвела итог Альская.

Ранее уролог Александр Лубенников назвал причины отсутствия эякуляции и оргазмов у мужчины. Он рассказал, что причиной сексуальных проблем могут быть болезни и стресс.

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