Эпидемиолог: защититься от клещей помогут прививка и правильная одежда

Перед посещением лесопарковых зон нужно ставить прививку от клещевого вирусного энцефалита. Он содержит репеллент — природное вещество, применяемое для отпугивания членистоногих. Также перед посещением подобных мест стоит носить закрытую одежду для защиты от клещей. Такие советы дала руководитель эпидемиологического отдела Долгопрудненской больницы, врач эпидемиолог Ольга Мамаева.

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«Что бы ни переносили клещи, главное — применять репелленты. Прививка сегодня известна одна — от клещевого вирусного энцефалита. <…> После посещения лесопарковых зон нужно провести осмотр тела, потому что клещ никогда быстро не присасывается», — обратила внимание Ольга Мамаева в ходе разговора с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Тем не менее, подчеркнула врач, прививка это лишь часть защиты, ведь она не сможет защитить от всех потенциальных заболеваний, переносчиком которых являются клещи. Поэтому важно предпринять шаги, для избежания клещевого укуса — носить правильную одежду. Эксперт посоветовала надевать высокие сапоги и штаны.