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2 часа назад

Онколог Воробьев назвал самый частый симптом рака мочевого пузыря

Вечерняя Москва

Рак мочевого пузыря далеко не всегда легко обнаружить, пока не станет поздно. Самым очевидным признаком этого вида онкологии является гематурия — кровь в моче. Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал, как распознать тревожный симптом.

Онколог назвал самый частый симптом рака мочевого пузыря
Фото: UnsplashUnsplash

— Вы можете заметить полосы крови в моче, или кровь может сделать мочу коричневой. Кровь не всегда заметна, и она может приходить и уходить. Этот предупреждающий знак наблюдается примерно у 85 процентов пациентов с этим заболеванием, — рассказал он.

Воробьев также предупредил, что сам по себе этот симптом безболезненный, его можно обнаружить, только проверяя унитаз после мочеиспускания. Гематурия вызвана прямым кровоизлиянием в опухоль, передает «МедикФорум».

Онколог также рассказал, что частое вздутие живота может говорить об опасном женском заболевании — раке яичников. Он отметил, что эту разновидность онкологии достаточно тяжело обнаружить.

Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что употребление печени трески снижает риск развития онкологии. По его словам, в этом продукте содержится много витамина D, который отвечает за прочность костей. Последние исследования доказывают, что печень трески может также влиять на раковые клетки.

Болезни и лекарства,Александр Мясников,Андрей Воробьев,
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