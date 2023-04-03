Онколог назвал самый частый симптом рака мочевого пузыря

Рак мочевого пузыря далеко не всегда легко обнаружить, пока не станет поздно. Самым очевидным признаком этого вида онкологии является гематурия — кровь в моче. Врач-онколог Андрей Воробьев рассказал, как распознать тревожный симптом.

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— Вы можете заметить полосы крови в моче, или кровь может сделать мочу коричневой. Кровь не всегда заметна, и она может приходить и уходить. Этот предупреждающий знак наблюдается примерно у 85 процентов пациентов с этим заболеванием, — рассказал он.

Воробьев также предупредил, что сам по себе этот симптом безболезненный, его можно обнаружить, только проверяя унитаз после мочеиспускания. Гематурия вызвана прямым кровоизлиянием в опухоль, передает «МедикФорум».

Онколог также рассказал, что частое вздутие живота может говорить об опасном женском заболевании — раке яичников. Он отметил, что эту разновидность онкологии достаточно тяжело обнаружить.