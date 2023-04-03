Чем можно заразиться в ресторане

В местах общественного питания в организм человека попадает не только то, что лежит на тарелке. К пище притрагиваются люди, которые тоже могут быть переносчиками болезней, а также имеет значение чистота кухни. Таким образом, качество еды зависит от множества факторов.

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О том, какие болезни можно подхватить в ресторане — в материале “Рамблера”.

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ОРВИ

В общественных местах легко заразиться инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Это происходит в том случае, если во время приготовления пищи повар не соблюдал правила индивидуальной гигиены. Заражение может произойти в тот момент, когда официант нес пищу к столу. В таком случае инфекция попадает на блюдо или тарелку, а уже после — в организм человека. Не передаются таким способом только те инфекции, которые недолго живут на поверхности и могут быть уничтожены высокими температурами.

Бактериальные инфекции

В этот пункт входят различные инфекции, возбудители которых “прячутся” в пище. Речь идет и о кишечной палочке, и о сальмонеллезе. Сюда добавляется кишечный грипп, который можно подхватить от сотрудников заведения. Можно заразиться и более серьезными инфекциями, например, брюшным тифом. Все зависит от поставщиков и сотрудников ресторана, поэтому если вы не уверены в месте, в которое идете обедать, лучше лишний раз переплатить.

"Существует множество патогенных бактерий, которые могут вызвать отравления. Нет смысла их дифференцировать, поэтому если вы после употребления в пищу еды в ресторане почувствовали себя плохо, и у вас есть один из симптомов отравления, например, повышение температуры, диарея, тошнота, рвота, первое, что надо сделать — принять энтеросорбенты. Если после приема энтеросорбентов лучше не стало, подключается спектр лекарств: энтеросептики, энтеросорбенты, ферменты и спазмалитики. Безусловно, важно и обильное питье, чтобы предотвратить обезвоживание"

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

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