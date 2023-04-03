Чем можно заразиться в ресторане

В местах общественного питания в организм человека попадает не только то, что лежит на тарелке. К пище притрагиваются люди, которые тоже могут быть переносчиками болезней, а также имеет значение чистота кухни. Таким образом, качество еды зависит от множества факторов.
О том, какие болезни можно подхватить в ресторане — в материале “Рамблера”.
В общественных местах легко заразиться инфекциями, которые передаются воздушно-капельным путем. Это происходит в том случае, если во время приготовления пищи повар не соблюдал правила индивидуальной гигиены. Заражение может произойти в тот момент, когда официант нес пищу к столу. В таком случае инфекция попадает на блюдо или тарелку, а уже после — в организм человека. Не передаются таким способом только те инфекции, которые недолго живут на поверхности и могут быть уничтожены высокими температурами.
В этот пункт входят различные инфекции, возбудители которых “прячутся” в пище. Речь идет и о кишечной палочке, и о сальмонеллезе. Сюда добавляется кишечный грипп, который можно подхватить от сотрудников заведения. Можно заразиться и более серьезными инфекциями, например, брюшным тифом. Все зависит от поставщиков и сотрудников ресторана, поэтому если вы не уверены в месте, в которое идете обедать, лучше лишний раз переплатить.
В ресторане можно заразиться и заболеваниями кожи, которые появляются при контакте с предметом. Если мы говорим о месте общественного питания, то опасным фактором является посуда. Если до нее дотронулся зараженный человек, а после чего она не была дезинфицирована, то другой человек со слабым иммунитетом может подхватить эту болезнь. Чаще всего люди заражаются чесоткой, дерматозами и другими болезнями.