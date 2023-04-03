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52 минуты назад

Врачи рассказали, что определить предиабет можно по жажде и изменению количества мочи

runews24.ru

Состояние, когда сахар в крови повышен, но диабет второго типа еще не диагностирован, называют предиабетом. По словам специалистов, если в предиабетическом состоянии не нормализовать уровень сахара, человеку могут поставить диагноз диабет.

Врачи рассказали, как определить предиабет
Фото: runews24.rurunews24.ru

При этом врачи уверяют, что замедлить процесс развития диабета, а в некоторых случаях обратить процесс вспять, можно при помощи правильного питания, пишет ИноСМИ.

На предиабет указывают несколько симптомов, основной из которых – жажда. Кроме того, на развитие болезни могут указывать проблемы с концентрацией внимания, частое мочеиспускание, изменение количества мочи, а также онемение конечностей.

Некоторые пациенты также жалуются на ухудшение зрения и долгозаживающие раны.

Для того, чтобы определить наличие заболевания, необходимо сдать специальный тест, говорят эксперты и рекомендуют проверить уровень сахара в крови людям из группы риска.

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