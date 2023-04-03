Неочевидные вещи, на которые влияет недосып

Врачи ежегодно проводят исследования о том, как недостаток сна влияет на человека. Большинство говорят о негативных последствиях недосыпа для взрослых и призывают людей уделять больше внимания качественному сну.

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О том, с какими неожиданными последствиями сталкиваются те, кто страдает недосыпом, — в материале “Рамблера”.

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Лишний вес

Недосып напрямую не связан с появлением лишнего веса. Однако недостаток сна заставляет нас есть больше сахара и нездоровой пищи. Ученые опубликовали исследование в журнале Sleep. Они провели эксперимент и выяснили, что люди, которые ежедневно спят 4-6 часов в сутки, имеют большую тягу к сладкому, соленому и жареному.

Объясняется это тем, что из-за недосыпа в крови человека появлялся избыток определенных веществ эндоканнабиоидов. Они влияют на мозг и заставляют человека хотеть вредную пищу.

Деменция и слабоумие

Ученые проанализировали данные пожилых людей о качестве и количестве сна и выяснили, что после 50 лет категорически не стоит спать меньше семи часов. Они опубликовали исследование в журнале Nature. На протяжении нескольких лет они анализировали данные более тысячи человек в возрасте от 50 до 60 лет и выяснили, что те, кто спит меньше 8 часов с наибольшей долей вероятности страдают от деменции и старческого слабоумия.

Когнитивные способности человека начинали ухудшаться ближе к 70 годам. К 71 году у большинства респондентов появлялась первая стадия деменции. Те испытуемые, кто имел здоровый сон, меньше страдали от слабоумия.

Ухудшение настроения