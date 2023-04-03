6 болезней, о которых узнают, когда лечить их уже бессмысленно

Медики часто призывают, что важно проходить регулярные чекапы и диспансеризации. Тем не менее люди в основном обращаются к врачу только тогда, когда их уже что-то беспокоит. А на деле оказывается, что это уже не лечится, и остаётся только пить препараты, чтобы не начались осложнения и более серьезные стадии.

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Некоторые заболевания справедливо называют «тихими убийцами». Среди наиболее опасных из них есть шестёрка лидеров: гипертония, атеросклероз, сахарный диабет, остеопороз, жировой гепатоз и хроническая обструктивная болезнь лёгких

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Гипертония

Кардиолог Елена Гричук пояснила, что раньше болезнь поражала людей среднего возраста, но сейчас с ней сталкиваются уже в 25 лет. Для диагностирования достаточно регулярно измерять давление. К распространенным симптомам можно отнести сонливость, усталость и головные боли. Если игнорировать такое состояние, растет риск инфаркта и инсульта.

«Головные боли, головокружение, тошнота или носовые кровотечения — часто эти симптомы появляются уже при достаточно высоких показателях на тонометре. Если не лечить гипертонию, то можно получить такие смертельно опасные осложнения, как инсульт или инфаркт», — предупредила терапевт Светлана Куприна.

Сахарный диабет

Куприна также рассказала, что каждый второй больной диабетом до последнего даже не подозревает о проблеме. На недуг может указать резкая потеря веса, плохо заживающие раны, сильный голод или жажда, ухудшение зрения, частые стоматиты. Отсутствие контроля над болезней в итоге приведёт к смерти.

Чтобы выявить диабет, достаточно просто сдать глюкозу крови натощак. Если ее уровень выше референтных значений, необходимо сразу же обратиться к специалисту.

Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ)

Это буквально болезнь, которая не даёт дышать. Заболевание характеризуется ограничением воздушного потока, причем даже если начать лечение, то полностью восстановиться человек не может. Обычно болезнь развивается у курильщиков.

Пульмонолог Алексей Кривоногов предупредил, что заболевание долго не даёт о себе знать, но со временем появляются приступы нехватки воздуха. Люди из группы риска должны раз в год делать КТ и спирометрию, чтобы не запустить недуг.

Атеросклероз

Недуг связан с нарушением обмена липидов, которое проявляется образованием холестериновых бляшек на стенках артерий. Светлана Куприна рассказала, что тромб перекроет его полностью, произойдет инсульт или инфаркт.

Остеопороз

Это системное заболевание, для которого характерны снижение минеральной плотности костной ткани. Ревматолог Анастасия Сарапулова предупредила, что на фоне снижения плотности костей возрастает риск переломов. Чаще всего он поражает мужчин старше 50 лет и женщин в постменопаузе.

Самым точным методом диагностики остеопороза считается денситометрия — исследование минеральной плотности костной ткани. В качестве профилактики можно принимать витамин D, но обязательно под контролем анализа крови.

Жировой гепатоз

Заболевание отличается избыточным накоплением жира клетками печени. Никакого дискомфорта это, как и многие другие опасные заболевания печени, не причиняет очень долго, пока не станет слишком поздно. Выявить его на ранней стадии поможет только обследование, поэтому не нужно игнорировать скрининги.

«Лабораторные анализы, как правило, не изменяются на ранней стадии заболевания, но изменения печени мы можем увидеть при выполнении ультразвукового исследования. Жировой гепатоз — основная составляющая метаболического синдрома — комплекса нарушений, возникающих при ожирении», — заключила Куприна.

Лечение жирового гепатоза начинается с пересмотра самого образа жизни. Прежде всего это диета и физкультура.