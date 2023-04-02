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11 минут назад

Ортопед Гладилин: о проблемах с позвоночником говорит утренняя скованность

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Ортопед Гладилин: о проблемах с позвоночником говорит утренняя скованность. А ведь всем хочется сохранять лёгкость в теле долгие годы. Правда, у мышц и суставов на это часто другие планы — то тут колет, то тут хрустит, то тут ноет. Как избежать проблем с опорно-двигательной системой и кто в группе риска, специалисты рассказали «Вечерней Москве».

Ортопед раскрыл симптом проблем с позвоночником
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Симптомы проблем с позвоночником

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По словам ортопеда и врача высшей категории Андрея Гладилина, о проблемах с позвоночником говорит боль в мышцах и утренняя слабость. Иногда могут добавиться дрожание конечностей, мышечная слабость и даже нарушение дыхания.

Но прежде всего, конечно, человек ощущает боль — ему становится больно сгибать и разгибать конечности. Могут припухнуть суставы, а при прощупывании ощущаться нехарактерные утолщения и выемки.

В этих случаях также может повыситься утомляемость и даже подняться температура, если уже начались воспалительные процессы.

Кто в группе риска по болезням позвоночника

Проблемы с позвоночником может заработать абсолютно каждый: и спортсмены, которые регулярно тренируются, и рабочие, которые постоянно находятся в движении, и даже те, кто не поднимал ничего тяжелее телефона и ручки. У последних позвоночник деформируется из-за сидячего образа жизни.

Иногда проблемы могут быть спровоцированы врождёнными аномалиями в развитии грудного отдела или развиться после перенесённых болячек. Короче, от проблем не застрахован никто.

Профилактика проблем со спиной

По словам врача-кинезиотерапевта Оксаны Томской, многих проблем с опорно-двигательной системой можно избежать. Тут без спорта никуда. Правда, самостоятельные тренировки в зале тоже могут привести к травмам. Поэтому новичкам лучше заниматься под присмотром тренера. Также врач не советует самому устанавливать себе нормы для поднятия тяжестей — тоже до травмы не далеко.

Не стоит забывать и про разминку перед тренировкой. «Лучше хорошая разминка без тренировки, чем хорошая тренировка без разминки» — говорит фитнес-тренер Руслан Халилов. Он отметил, что тонус мышц спины важно поддерживать в любом возрасте.

А ещё стоит следить за питанием, если не хотите заработать подагру. Лучше не налегать на красное мясо и спиртное, а есть больше фруктов, овощей и рыбы, заметила диетолог Анна Кудрявцева.

Ранее «Секрет» рассказал, как защитить суставы при занятии спортом.

Болезни и лекарства,Руслан Халилов,Анна Кудрявцева,
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