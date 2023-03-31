Гастроэнтеролог назвал четыре ранних признака рака кишечника

Не все неприятные симптомы, которые испытывает человек, однозначно указывают на рак кишечника. Однако есть звоночки, которые не стоит игнорировать, и нужно пройти обследование. О том, какие признаки должны насторожить, «Вечерней Москве» рассказал врач-гастроэнтеролог, гепатолог, кандидат медицинских наук Петр Ткаченко.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

По его словам, нужно обратить внимание на следующие симптомы:

Ночные боли

— Если человек просыпается ночью от неприятных ощущений или болей в животе, стоит забить тревогу, — сказал Ткаченко.

Кровь в стуле

Он рассказал, если человек замечает кровь в стуле не из геморроидальных вен, а откуда-то изнутри, — это второй тревожный знак.

Немотивированная потеря веса

— Когда человек не планировал худеть, но резко сбросил вес, — это может указывать на рак кишечника. Опухоль всегда быстро растет и начинает потреблять ресурсы организма, поэтому человек теряет вес, — пояснил врач.

Запоры и диарея

Этот симптом, по мнению специалиста, не всегда говорит о раке, но иногда может быть симптомом опухоли.

Также Ткаченко отметил, что наследственность играет не последнюю роль в этом вопросе.

— Если в роду были случаи рака желудка у близких родственников, риски возникновения опухоли у человека становятся выше, поэтому лучше сделать колоноскопию заранее, чтобы исключить вероятность или своевременно начать лечение, — уверен гастроэнтеролог.

По его мнению, сейчас рак желудка успешно лечится, но многое зависит от распространенности опухоли и наличия метастаз.

— Бывают ситуации, когда человеку даже не приходится делать резекцию (удаление части кишки — прим. «ВМ») и достаточно просто эндоскопического вмешательства, — отметил Ткаченко. — Конечно, при более серьезных случаях какую-то часть кишки убирают, но и в этом случае есть возможность реабилитации.