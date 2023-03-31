Россиянам рекомендовали носить маски для профилактики сезонной аллергии

Три года пандемии показали, что лучшим методом сезонной профилактики является барьерный метод. Об этом в эфире телеканала «Вместе-РФ» рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

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Он уточнил, что речь идет о ношении масок и очков, которые защищают глаза от попадания в них пыльцы. По словам эксперта, пока действовал масочный режим, пациентов с аллергией почти не было. В этом году, скорее всего, обращений пациентов с аллергией на пыльцу будет больше, поскольку обязательное ношение масок отменили, добавил Болибок.

Врач также отметил, что на время цветения можно уехать в другую местность, а потом вернуться обратно.