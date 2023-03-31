Терапевт рассказала, чем опасен укус клеща

Сезон активности клещей открыт. Как сообщили в Роспотребнадзоре, первые случаи обращения к медикам из-за укусов клещей зафиксировали уже в нескольких российских регионах. Врач-терапевт Олеся Савельева рассказала, в чем главная опасность членистоногих.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Клещи являются переносчиками вируса клещевого энцефалита и боррелий — возбудителей Лайм-боррелиоза. Энцефалит — это тяжелое вирусное заболевание с высоким риском летальности. Оно поражает нервную систему. У человека возникают головная боль, лихорадка, тошнота и рвота.

По словам врача, помимо энцефалита, существует более 20 видов заболеваний, которые переносят клещи. Одно из наиболее опасных — боррелиоз (болезнь Лайма). Это инфекционное заболевание передается через укусы. У человека возникают высыпания на коже, боль в мышцах и суставах, лихорадка.

В некоторых случаях Лайм-боррелиоз провоцирует серьезные осложнения, такие как менингит, паралич и нарушение сердечного ритма. Важно вовремя оказать необходимую терапию, передает МИР 24.