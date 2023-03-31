Как не стать жертвами кишечных инфекций

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Владимир Чуланов рассказал, через какие продукты часто происходит заражение возбудителями острых кишечных инфекций. Также врач дал советы, как избежать подобных заболеваний.
По мнению врача, часто заражение происходит через рыбу, которая не прошла термическую обработку. Это касается и рецептов роллов и суши.
"Через рыбу и морепродукты могут также передаваться многие опасные кишечные паразиты. Из распространенных гельминтозов можно выделить описторхоз, клонорхоз, дифиллоботриоз. Нередко гельминты паразитируют в организме человека, оставаясь долгое время невыявленными, и вызывая хронические патологии органов желудочно-кишечного тракта - панкреатит, холецистит, гепатит, токсико-аллергические реакции, анемию, перитонит, кровотечения", - предупредил профессор Чуланов в интервью "РГ".
Также, по его словам, через сырую рыбу можно "подхватить" сальмонеллез, дизентерию, ротавирусную и норовирусную инфекции. Также у людей могут возникать пищевые токсикоинфекции.
Доктор предупредил, что особенно опасны пищевые отравления для беременных, детей и пожилых людей с ослабленным иммунитетом.
Чтобы уменьшить риск пищевых отравлений, главный инфекционист советует мыть руки перед приготовлением пищи, перед едой, а также следить за чистотой посуды и столешницы. Необходимо тщательно прожаривать, проваривать или пропаривать пищу. Обедая вне дома, следует выбирать блюда, которые подвергались термической обработке.
Хранить все скоропортящиеся продукты следует в холодильнике и в отдельном контейнере. А вот употреблять в пищу продукты с измененным внешним видом, запахом, вкусом и все, что вызывает подозрения не стоит.
"При острых кишечных инфекциях состояние может ухудшиться быстро, поэтому следует обращаться к врачу при возникновении первых симптомов заболевания: тошнота, рвота, боли в животе, диарея, повышение температуры тела", - подчеркнул Чуланов.
Ранее в Минздраве Самарской области рассказали о наиболее эффективном способе обезопасить детей от инфекций.