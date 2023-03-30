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1 час назад

Названы три продукта, которые вызывают воспаление кишечника

Вечерняя Москва

Есть ряд продуктов, регулярное употребление которых стимулирует воспалительный процесс в кишечнике. От чего рекомендуется отказаться в первую очередь, рассказал врач-токсиколог, профессор Михаил Кутушов.

Названы три продукта, которые вызывают воспаление кишечника
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, сахар и различные сладости стимулируют воспалительный процесс. Врач порекомендовал для здоровья кишечника снизить количество глютена, так как его регулярное и чрезмерное употребление провоцирует хроническое воспаление.

В ограниченном количестве стоит употреблять продукты, богатые лектинами. Таких белков много в сырых зерновых, бобовых, пасленовых, однако они плохо усваиваются организмом, передает Царьград.

В свою очередь онколог Андрей Воробьев отметил, что при раке кишечника у человека может наблюдаться внутреннее кровотечение из раковых опухолей, способное вызвать анемию. Этот недуг проявляется бледностью кожи и затрудненным дыханием, передает Nation news.

Здоровье желудочно-кишечного тракта требует к себе пристального внимания. Диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», какие продукты благоприятно влияют на его работу.

Болезни и лекарства,Елена Соломатина,Андрей Воробьев,
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