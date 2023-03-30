Кому необходимо вакцинироваться от клещевого энцефалита

Вакцинироваться от клещевого энцефалита надо людям, которые часто выезжают на природу. К примеру, охотникам, собирающимся отправиться в тайгу. Об этом сообщил NEWS.ru главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Он добавил, что прививка «не особо нужна» жителям городов.
«Вакцинироваться от клещевого энцефалита необходимо людям, часто бывающим на природе, в лесу, например охотникам, собирающимся пойти в тайгу. Думаю, что большинство из них и так уже вакцинированы. Жителям городов прививка не особо нужна. Вакцина в России есть, производится тоже у нас, препарат хороший», — сказал эксперт.
Ранее Анатолий Альштейн рассказал об основных признаках клещевого энцефалита. Это высокая температура, слабость в мышцах и конечностях, сильная головная боль. Он подчеркнул, что боррелиоз, распространяемый клещами, проявляется красным пятном вокруг укуса и сыпью. Если после отдыха на природе у человека поднялась температура, появилось онемение в конечностях, то следует обратиться к врачу.