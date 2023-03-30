Кому необходимо вакцинироваться от клещевого энцефалита

«Вакцинироваться от клещевого энцефалита необходимо людям, часто бывающим на природе, в лесу, например охотникам, собирающимся пойти в тайгу. Думаю, что большинство из них и так уже вакцинированы. Жителям городов прививка не особо нужна. Вакцина в России есть, производится тоже у нас, препарат хороший», — сказал эксперт.