Российский врач назвала симптомы отравления вейпом

Врач Марина Царева отметила, что головные боли, тошнота и обморочные состояния являются симптомами отравления электронным курительным устройством.

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В беседе с журналистами заведующая педиатрическим отделением Видновской РКБ предупредила, что пользователи вейпов рискуют столкнуться с отравлением организма. Среди симптомов она назвала головные боли, головокружение, утомляемость, снижение концентрации внимания. Кроме того, у человека могут появиться тошнота, обморочные состояния и боли в животе, пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

В этом случае необходимо вызвать скорую и оказать человеку первую помощь.

– В первую очередь нужно облегчить доступ воздуха: открыть окна, расстегнуть ворот, ослабить ремень и тому подобное. Уложить пациента на бок, облегчая выход рвотных масс и препятствуя асфиксии от них, цитирует СМИ эксперта.

Царева подчеркнула, что необходимо постараться вызвать рвоту, но только в том случае, если человек находится в сознании. Для этого нужно заставить пострадавшего выпить до 1,5 литра теплой воды и надавить на корень языка, пишет издание Inforeactor.ru.