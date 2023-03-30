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2 часа назад

Онколог Борзяница рассказала про коварство рака кишечника

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Специалист отметил, что опасность онкологии кроется в том, что симптомы заболевания могут долгое время не проявляться. Если человек не проходит обследования и редко посещает врача, то есть риск не заметить развитие заболевания.

Онколог рассказала про коварство рака кишечника
Фото: Runews24Runews24

«Первые симптомы начинают проявляться лишь тогда, когда болезнь уже прогрессирует и лечить ее значительно сложнее», - рассказал Борзяница «Известиям».

Также симптоматика онкологии схожа с другими заболеваниями, поэтому иногда человек может спутать причину изменений в организме. Онколог подчеркивает, при любых отклонениях от нормального состояния необходимо обратиться к врачу.

Чаще рак кишечника встречается у людей в возрасте 50-60 лет. При этом врач отмечает, что онкология стала «молодеть» и диагностируются случаи заболевания в 30-40 лет.

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