Онколог рассказала про коварство рака кишечника

Специалист отметил, что опасность онкологии кроется в том, что симптомы заболевания могут долгое время не проявляться. Если человек не проходит обследования и редко посещает врача, то есть риск не заметить развитие заболевания.

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«Первые симптомы начинают проявляться лишь тогда, когда болезнь уже прогрессирует и лечить ее значительно сложнее», - рассказал Борзяница «Известиям».

Также симптоматика онкологии схожа с другими заболеваниями, поэтому иногда человек может спутать причину изменений в организме. Онколог подчеркивает, при любых отклонениях от нормального состояния необходимо обратиться к врачу.