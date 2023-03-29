Нейрохирург рассказал, почему может болеть голова

С головной болью сталкивались практически все. При этом что именно болит, непонятно, ведь сам мозг, как отмечают медики, боли не чувствует. О причинах болевых ощущений рассказал врач-нейрохирург Сергей Васильев.

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По его словам, головная боль может быть обусловлена раздражением болевых рецепторов, которые расположены в оболочках мозга. Воздействовать на них может очень многое.

Например, причиной головной боли может стать повышение внутричерепного или артериального давления, или же спазм в мышцах, отметил Сергей Васильев.

Необходимо обращать внимание на зону, где появились болезненные ощущения. Если боль в лобной области, то причиной может быть воспаление в придаточных пазухах носа. В этом случае нужно провериться на фронтит или гайморит.

Если болит голова в области затылка, рекомендуется проверить шейную часть позвоночника, так как причина боли может быть в дегенеративных изменениях этого отдела. Причиной боли в правой или левой половине головы может быть невралгия тройничного нерва на фоне сосудисто-нервного конфликта.

Врач напомнил, что головную боль нельзя считать самостоятельным заболеванием, она лишь сигнализирует о сбое в организме, передает «АиФ».