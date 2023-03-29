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1 час назад

Врачи нашли способ раннего определения диабета 2-го типа

Волгоградская правда

Благодаря новому исследованию это опасное состояние не только смогут выявлять на ранних стадиях, но смогут применить новые методы лечения.

Врачи нашли способ раннего определения диабета 2-го типа
Фото: unsplash.comunsplash.com

Этот тип заболевания встречается у 90% всех людей, болеющих диабетом. Основные причины диабета 2-го типа – ожирение, неправильное питание и мало движения.

Исследование, проведенное в университете Барселоны, показало, что у пациентов и животных с такой моделью заболевания уменьшается количество митохондриальных белков, что может быть связано с внутриклеточным оксидом азота.

Ученые проанализировали образцы мышц у пациентов и животных с диабетом 2-го типа, чтобы выяснить, как связаны изменения в сложных субъединицах митохондриальной дыхательной цепи с этой дисфункцией. Это открытие может привести к более ранней диагностике и новым методам лечения заболевания.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Redox Biology.

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