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Эксперт рассказала, как не заболеть весной

В межсезонье происходит обострение хронических заболеваний. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Любовь Дроздова дала советы по поддержанию иммунитета в весенний период года, сообщает сайт "Аргументы и факты".

Эксперт рассказала, как не заболеть весной
© m24.ru

"Поддержка собственного организма в межсезонье является доступной для каждого возможностью комфортного перехода с апатично-зимнего образа к активному весеннему", – рассказала специалист.

Эксперт отметила, что следует обращать внимание на сезонные овощи и фрукты. Витамин С способен укрепить сосудистые стенки и не дать вирусу проникнуть в организм человека. Она посоветовала отказаться от курения и спиртных напитков, поскольку это уменьшает способность организма сопротивляться инфекциям.

"Начните больше двигаться: зима – период, когда наша физическая активность падает, а весной создаются все условия для ее активного возобновления. Начните с малого и двигайтесь к цели физической активности", – указала Дроздова.

Она также напомнила, что после прихода с улицы необходимо мыть руки. Эксперт порекомендовала соблюдать и режим сна, который должен составлять от 7 до 8 часов в день.

"Не занимайтесь самолечением и бесконтрольным приемом лекарств, в том числе антибиотиков", – заключила собеседница издания.

Ранее терапевт Татьяна Романенко сообщила, что переменчивая погода в конце марта и начале апреля может привести к развитию вирусов. В данный период обычно начинается вспышка респираторных инфекций. Слизистая оказывается иссушенной из-за отопительного сезона, и вирусы с большей долей вероятности могут проникнуть в организм, объяснила специалист.

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