Врачи рассказали, как можно снизить риск развития онкологии

Во всем мире с каждым годом увеличивается количество пациентов с онкологическими заболеваниями. Ежегодно 18 млн человек сталкиваются с раком, из них 9,6 млн умирают от этой болезни. В большинстве случаев причиной повышенной смертности является поздняя диагностика. Болезнь протекает практически бессимптомно, хотя в 90% случав, выявленный на ранней стадии рак, излечим. Поэтому необходимо регулярно сдавать анализы на выявление онкологических заболеваний и проходить полное медицинское обследование, сообщили в пресс-службе ФНКЦ ФМБА России.

Врачи Федерального научно-клинического центра ФМБА рекомендуют делать полный онкоскрининг, который помогает выявить рак и его предраковые состояния на ранней стадии, а также своевременно принять меры для лечения пациента. Проходить такую диагностику следует один раз в год, в особенности тем, кто находится в группе риска – люди старше 40 лет и тем, кто имеет наследственную предрасположенность и вредные привычки. Кроме того, показаниями для прохождения комплексной диагностики могут быть: резкая потеря веса, примеси крови в стуле и новообразования на коже, появившиеся уплотнения в молочных железах у женщин, проблемы с мочеиспусканием у мужчин.