Как питаться при раке

Рак может повлиять на все аспекты здоровья, включая аппетит и диету. Такие методы лечения, как химиотерапия и некоторые формы лучевой терапии, могут вызывать различные побочные эффекты, в том числе: запор, диарею, усталость, потерю вкуса и т.д.

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Мы поговорили с Агакиной Юлией Сергеевной, заведующей онкологическим отделением противоопухолевой терапии Университетской Клинической Больницы №1 Сеченовского Университета о том, как нужно поменять образ жизни при онкологическом заболевании, что категорически нельзя есть при раке, что такое энтеральное питание, как питаться тем пациентам, у кого имеются трудности с глотанием, и как часто нужно сдавать различные анализы, чтобы корректировать план питания.

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В чём особенность работы ЖКТ при онкологическом заболевании?

У большинства пациентов не будет никаких последствий из-за наличия опухолевого процесса в организме или его лечения. Однако у некоторых могут развиться проблемы, включая хроническую диарею, недержание кала, императивные позывы, боль, кровотечение и чрезмерный метеоризм.

Есть ли отличия питания мужчин, женщин и детей при онкологическом заболевании?

Основы здорового питания одинаковы для мужчин и женщин. Однако есть особенности диагностирования недостаточности питания у пациентов с онкологическими заболеваниями.

На протяжении многих лет были предложены многочисленные инструменты оценки проблем с питанием у онкологических больных. Несмотря на изобилие таких инструментов, опрос пациентов о потере веса по-прежнему остаётся самым простым и проверенным методом оценки нутритивного статуса у онкологических больных.

В разном возрасте и на разных этапах жизни потребности в энергии и питательных веществах меняются. В детстве питание необходимо для обеспечения линейного роста, полового созревания, сбалансированного состава тела и, наконец, поддержания здоровья.

Наличие рака представляет собой крайне стрессовое состояние для организма, которое требует адекватной работоспособности, чтобы справиться с болезнью. Недостаточность питания часто возникает у детей с онкологическими заболеваниями, при этом сообщаемая распространённость колеблется от 5 до 48%, что связано со многими факторами: типом и стадией опухоли, интенсивностью лечения, а также социально-экономическим положением семьи. Изменение состава тела во время лечения рака может привести к увеличению числа инфекций, дисфункции органов, ухудшению качества жизни и возникновению сопутствующих заболеваний.

Для улучшения исходов у детей с онкологическими заболеваниями важно уделять внимание нутритивной помощи.

Что точно нельзя есть и пить при любом онкологическом заболевании?

Лучше держаться подальше от рафинированных, обработанных продуктов. Также следует избегать жареной пищи, содержащей много гидрогенизированных масел.

слегка приготовленная или сырая рыба, например, суши,

яйца, приготовленные всмятку, или продукты, содержащие сырые яйца,

непастеризованные сыры и молочные продукты,

немытые фрукты или овощи. Поскольку у людей, больных раком, часто ослаблена иммунная система, стоит отказаться от продуктов, которые несут риск болезней пищеварительного тракта, в том числе:

Насколько должен поменяться образ жизни вообще и питание в частности при онкологическом заболевании?

Здоровый образ жизни может способствовать лечению рака и помочь чувствовать себя лучше.

Здоровый образ жизни означает внесение позитивных изменений в поведение как часть непрерывного процесса на протяжении всей жизни. Что точно стоит внести в свой режим:

1. Примите практическую и эмоциональную поддержку

Наличие людей, которые могут оказать посильную поддержку очень полезно для благополучия нервной системы. В научных исследованиях сравнивали людей больных раком, которые имели наибольшую и наименьшую социальную поддержку. У пациентов с высокой социальной поддержкой уровень жизни был выше.

2. Управляйте стрессом

Снижение уровня стресса может помочь вам сохранить физическое и психическое здоровье. Используйте методы релаксации, выделяйте 20 или более минут в день для медитации и йоги.

3. Высыпайтесь

Старайтесь спать от 7 до 8 часов каждую ночь. Это позволяет легче справляться с трудностями, стабилизирует настроение, улучшает память и внимание и многое другое. Постарайтесь сохранять одинаковое время сна в будние и выходные дни. Избегайте «экранного времени» перед сном. Сюда входит время, проведённое за телевизором, смартфонами и планшетами с подсветкой. Избегайте стимуляторов, таких как кофеин, алкоголь и сахар.

4. Регулярно занимайтесь спортом

Физические упражнения во время и после лечения рака могут помочь уменьшить усталость, увеличивают запас жизненных сил. В дополнение к регулярным упражнениям старайтесь избегать длительного сидения или лежания.

Разработайте безопасную для вас программу фитнеса.

Включите аэробную активность.

Старайтесь выполнять небольшие упражнения или ходить каждый час.

Обязательно поговорите со своим лечащим врачом о разработке плана упражнений, который будет безопасным и подходящим для вас. Вот несколько советов по фитнесу:

Как часто нужно (если нужно) сдавать анализы на микро и макроэлементы, витамины и т.д. при онкологическом заболевании, чтобы корректировать питание?

Пищевые добавки широко используются онкологическими больными, которые воспринимают их как противораковые и антитоксические средства. В зависимости от типа злокачественного новообразования и пола от 30% до 90% больных раком дополняют свой рацион антиоксидантными и иммуностабилизирующими микронутриентами, такими как селен, витамин С и витамин D, часто без ведома лечащего врача. С онкологической точки зрения есть обоснованные опасения, что пищевые добавки снижают эффективность химиотерапии и лучевой терапии. Однако недавние исследования предоставили больше доказательств того, что лечение переносится лучше — с повышением приверженности пациентов и более низкой частотой прекращения лечения — когда микронутриенты, такие как селен, добавляются к лекарствам пациента по мере необходимости. Пищевые добавки, адаптированные к индивидуальной диете, генетике, гистологии опухоли и лечению, могут принести пользу в подгруппах пациентов. Клиницисты должны вести открытый диалог с пациентами о пищевых добавках. Рекомендации по добавкам должны быть индивидуальными и исходить из надёжного источника, и лучше всего их должен сообщить врач.

Что такое лечебное (энтеральное) питание для пациентов с онкологическим заболеванием?

В некоторых случаях люди, проходящие лечение от рака, нуждаются в дополнительном лечебном питании, чтобы удовлетворить свои потребности в количестве калорий, употребляемых с пищей. Обычно такое питание представляет собой специальную смесь глюкозы, белков, жиров, витаминов и минералов, которая вводится внутривенно.

Его также можно назначать тем, кто проходит высокодозную химиотерапию или лучевую терапию.

Кто назначает – врач-онколог или диетолог – что нужно есть пациенту с онкологическим заболеванием?

Рекомендации по добавкам должны быть индивидуальными и исходить из надёжного источника, и лучше всего их должен сообщить лечащий врач.

Если у пациента такой тип рака, при котором он не может глотать или ЖКТ не работает – как тогда питается такой больной?

Дисфагия — это медицинский термин, обозначающий «проблемы с глотанием». У онкологических больных это может быть вызвано самой опухолью, которая блокирует или сужает прохождение пищи, или побочным эффектом лечения.