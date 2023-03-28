Вот где вам нужно убрать жир, чтобы защититься от 13 видов рака

Вес - один из факторов, от которого зависит продолжительность жизни человека. При избыточном весе или ожирении повышается риск развития многих серьёзных болезней.
Доктор Люк Пратсидес, ведущий врач клиники мужского здоровья Numan, отметил, что нужно избегать жира в области вокруг центральной части тела, жира на животе и жира внутри живота (висцерального жира).
Дело в том, что из-за висцерального жира выделяются гормоны, которые повышают вероятность развития сахарного диабета, возникновения сердечных приступов, инсультов. К тому же если у вас будет много такого жира, то это увеличит риск появления множества разновидностей рака.
Лишний вес или ожирение повышает риск развития примерно 13 видов рака. Это, согласно данным Cancer Research UK, рак груди, кишечника, матки, пищевода, поджелудочной железы, почек, печени, верхнего отдела желудка, желчного пузыря, яичников, щитовидной железы, миелома, менингиома. Также у людей, страдающих избыточным весом или ожирением, в два-четыре раза чаще встречаются рак, печени, почек, желудка, пищевода.