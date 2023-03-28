Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+13° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
2 часа назад

Вот где вам нужно убрать жир, чтобы защититься от 13 видов рака

Ferra.ru

Вес - один из факторов, от которого зависит продолжительность жизни человека. При избыточном весе или ожирении повышается риск развития многих серьёзных болезней.

Вот где вам нужно убрать жир, чтобы защититься от 13 видов рака
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Доктор Люк Пратсидес, ведущий врач клиники мужского здоровья Numan, отметил, что нужно избегать жира в области вокруг центральной части тела, жира на животе и жира внутри живота (висцерального жира).

Дело в том, что из-за висцерального жира выделяются гормоны, которые повышают вероятность развития сахарного диабета, возникновения сердечных приступов, инсультов. К тому же если у вас будет много такого жира, то это увеличит риск появления множества разновидностей рака.

Лишний вес или ожирение повышает риск развития примерно 13 видов рака. Это, согласно данным Cancer Research UK, рак груди, кишечника, матки, пищевода, поджелудочной железы, почек, печени, верхнего отдела желудка, желчного пузыря, яичников, щитовидной железы, миелома, менингиома. Также у людей, страдающих избыточным весом или ожирением, в два-четыре раза чаще встречаются рак, печени, почек, желудка, пищевода.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий