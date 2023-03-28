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1 час назад

Врач назвала россиянам причину повышенной заболеваемости ОРВИ весной

Vse42.ru

Врач Екатерина Кашух объяснила, из-за чего люди весной чаще болеют ОРВИ. По словам специалиста, это не всегда связано с ослаблением иммунитета.

Названа причина повышенной заболеваемости ОРВИ весной
Фото: RT на русскомRT на русском

В беседе с журналистами российский медик отметила, что в конце зимы и начале весны начинается сезон ОРВИ, а также таких опасных заболеваний, как грипп и коронавирус. По словам Кашух, заболеваемость в это время возрастает не только из-за ослабления иммунитета.

– Не совсем верно говорить, что иммунитет подводит нас в какое-то время года – он постоянно на страже, защищает организм от инфекций. Больше сезонности подвержены сами вирусы: их циркуляция и выживаемость зависят от внешних факторов. Например, весной их активность выше, – цитирует эксперта издание "Известия".

Специалист объяснила, что если у человека нет серьезных хронических недугов, то ослабление иммунитета может быть связано со стрессом, некачественным сном, низкой физической активностью и неполноценным питанием. Также она добавила, что для борьбы с сезонными инфекциями организм не должен испытывать дефицит витаминов C и D, а также нехватку таких минералов, как цинк и железо.

Болезни и лекарства,
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