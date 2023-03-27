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2 часа назад

Усталость в ногах названа симптомом смертельно опасносй болезни

Клопс.Ru

Если проглядеть начало варикоза и запустить болезнь, это может привести к необратимым последствиям. Флеболог Максим Бабушкин рассказал «Клопс», как вовремя распознать недуг.

Усталость в ногах названа симптомом смертельно опасносй болезни
Фото: Клопс.RuКлопс.Ru

«Появление чувства тяжести и усталости в ногах к концу дня, особенно после длительного пребывания в положении стоя или сидя, а также появление набухающих на поверхности кожи вен должно быть поводом для обращения к флебологу и обследования», — утверждает Бабушкин.

При трёх последних стадиях варикозной болезни на коже образуются трофические нарушения, которые могут значительно повлиять на качество жизни.

«Также могут случиться тромботические осложнения с формированием тромбофлебита — воспаления подкожных вен, тромбоза глубоких вен и случаи лёгочной эмболии, когда тромб отрывается и улетает с током крови по крупным венам в лёгочную артерию, что может привести к летальному исходу», — добавил флеболог.

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