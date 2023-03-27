6 способов пережить резкие скачки атмосферного давления

В последнюю неделю марта в столице ожидается резкий скачок атмосферного давления. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой, как пережить сильные перепады, если вы метеозависимы.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Что делать метеозависимым

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По словам специалиста, метозависимые люди должны следить за атмосферным давлением и готовиться к резким перепадам заранее.

— Главное во время таких скачков — это интервал, на который резко повышается давление. Чем он больше, тем тяжелее переносят метеозависимые люди «барическую пилу». У нас нет возможности с ней бороться. Однако важно заранее предупреждать об этом метеозависимых, чтобы они успели подготовиться, — считает Алексеева.

В эти дни нужно соблюдать рекомендации, которые дает врач больным хроническими заболеваниями. Важно не забывать принимать все препараты, которые назначили специалисты, подчеркнула терапевт.

В эти дни люди могут страдать:

головными болями;

болями в суставах;

сердечно-сосудистыми нарушениями;

нарушением сна;

усталостью;

апатией;

раздражительностью;

эмоциональными расстройствами поведения;

агрессией.

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слабость;

сонливость;

головные боли. Эксперт предупредила, что не только метеозависимые могут быть подвержены нестандартным реакциям организма во время скачков атмосферного давления. Люди могут почувствовать:

— Я советую не переживать по этому поводу. Все неприятные симптомы пройдут сами собой, когда нормализуется давление, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Кроме того, специалист рассказала, что нужно делать, чтобы скачки атмосферного давления нанесли минимальный ущерб психоэмоциональному состоянию и здоровью организма.

правильно питаться;

соблюдать режим сна;

принимать контрастный душ по утрам;

отказаться от кофе и алкогольных напитков;

не перегружать желудок;

принимать витамины. — В эти дни всем без исключения нужно соблюдать правила здорового образа жизни: