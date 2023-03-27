6 способов пережить резкие скачки атмосферного давления

В последнюю неделю марта в столице ожидается резкий скачок атмосферного давления. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой, как пережить сильные перепады, если вы метеозависимы.
По словам специалиста, метозависимые люди должны следить за атмосферным давлением и готовиться к резким перепадам заранее.
— Главное во время таких скачков — это интервал, на который резко повышается давление. Чем он больше, тем тяжелее переносят метеозависимые люди «барическую пилу». У нас нет возможности с ней бороться. Однако важно заранее предупреждать об этом метеозависимых, чтобы они успели подготовиться, — считает Алексеева.
В эти дни нужно соблюдать рекомендации, которые дает врач больным хроническими заболеваниями. Важно не забывать принимать все препараты, которые назначили специалисты, подчеркнула терапевт.
В эти дни люди могут страдать:
— Я советую не переживать по этому поводу. Все неприятные симптомы пройдут сами собой, когда нормализуется давление, — подчеркнула собеседница «ВМ».
Кроме того, специалист рассказала, что нужно делать, чтобы скачки атмосферного давления нанесли минимальный ущерб психоэмоциональному состоянию и здоровью организма.
Кроме того, не стоит перетруждаться. На это время лучше отказаться от чрезмерных физических нагрузок. Даже у здоровых людей могут быть непредсказуемые последствия от занятий спортом во время «барической пилы», заключила специалист.