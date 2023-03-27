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1 час назад

«Нельзя перетруждаться»: шесть способов пережить резкие скачки атмосферного давления

Вечерняя Москва

В последнюю неделю марта в столице ожидается резкий скачок атмосферного давления. «Вечерняя Москва» узнала у врача-терапевта Ларисы Алексеевой, как пережить сильные перепады, если вы метеозависимы.

6 способов пережить резкие скачки атмосферного давления
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Что делать метеозависимым

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По словам специалиста, метозависимые люди должны следить за атмосферным давлением и готовиться к резким перепадам заранее.

— Главное во время таких скачков — это интервал, на который резко повышается давление. Чем он больше, тем тяжелее переносят метеозависимые люди «барическую пилу». У нас нет возможности с ней бороться. Однако важно заранее предупреждать об этом метеозависимых, чтобы они успели подготовиться, — считает Алексеева.

В эти дни нужно соблюдать рекомендации, которые дает врач больным хроническими заболеваниями. Важно не забывать принимать все препараты, которые назначили специалисты, подчеркнула терапевт.

В эти дни люди могут страдать:

  • головными болями;
  • болями в суставах;
  • сердечно-сосудистыми нарушениями;
  • нарушением сна;
  • усталостью;
  • апатией;
  • раздражительностью;
  • эмоциональными расстройствами поведения;
  • агрессией.

Как спасаться здоровым людям

Эксперт предупредила, что не только метеозависимые могут быть подвержены нестандартным реакциям организма во время скачков атмосферного давления. Люди могут почувствовать:
  • слабость;
  • сонливость;
  • головные боли.

— Я советую не переживать по этому поводу. Все неприятные симптомы пройдут сами собой, когда нормализуется давление, — подчеркнула собеседница «ВМ».

Кроме того, специалист рассказала, что нужно делать, чтобы скачки атмосферного давления нанесли минимальный ущерб психоэмоциональному состоянию и здоровью организма.

— В эти дни всем без исключения нужно соблюдать правила здорового образа жизни:
  • правильно питаться;
  • соблюдать режим сна;
  • принимать контрастный душ по утрам;
  • отказаться от кофе и алкогольных напитков;
  • не перегружать желудок;
  • принимать витамины.

Кроме того, не стоит перетруждаться. На это время лучше отказаться от чрезмерных физических нагрузок. Даже у здоровых людей могут быть непредсказуемые последствия от занятий спортом во время «барической пилы», заключила специалист.

Болезни и лекарства,
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