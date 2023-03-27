Как понять, что у вас ослаблен иммунитет: рассказывает врач

Иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала «ФедералПресс», как понять, что у вас проблемы с иммунитетом, и можно ли самим себе назначать иммуномодуляторы.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

Она отметила, что любые лекарственные препараты следует принимать только по назначению врача, потому что могут быть и побочные действия. При этом Надежда Логина подчеркнула, что принимать без назначения врача нецелесообразно даже такие препараты, как жаропонижающие, противовирусные, антибиотики.

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«Иммуномодуляторы – это особые препараты, которые корректируют, восстанавливают дефекты нарушения иммунитета. Это очень серьезные препараты», – сказала иммунолог-аллерголог.

Она указала, что иммуномодуляторы назначаются исключительно врачом-иммунологом после изучения иммунного статуса, потому что иммуномодуляторы имеют специфическое воздействие на определенные звенья иммунитета. Логина отметила, что нельзя назначать иммуномодуляторы без врача.

«Даже если есть какие-то отклонения на иммунограмме, но нет клинических иммунодефицитных проявлений состояния, они имеют четкую клинику, мы не назначаем такому пациенту [иммуномодуляторы], даже при наличии отклонений при лабораторных исследованиях», – добавила эксперт.

Врач назвала неправильной позицию об обязательном приеме с приходом весны не только иммуномодуляторов, но даже витаминов. Она отметила, что сейчас круглый год есть фрукты, овощи в достаточно большом количестве. И никаких авитаминозов в клинике уже давно не встречается, за исключением каких-то особых случаев.

В качестве примера Логина привела ситуацию, когда у человека серьезное заболевание желудочно-кишечного тракта, и пищевые продукты плохо расщепляются, усваиваются. Тогда после обследования, по ее словам, сейчас можно посмотреть уровень любого витамина в организме человека. Только если выявлен иммунодефицит, то есть дефицит этого витамина, назначается соответствующий препарат в соответствующей дозе и в соответствующей продолжительности, подчеркнула эксперт.

Назначать иммуномодуляторы должен только врач, лучше иммунолог, после контроля иммунного статуса с последующей проверкой иммуннограммы, как подействовал этот препарат, указала специалист.

Чтобы узнать иммунный статус, человек сдает иммуннограму в лаборатории, рассказала Логина. По ее словам, есть разные варианты определения иммунного статуса по показанием врача. Если наблюдается иммунодефицит, есть какие-то нарушения иммунитета, тогда назначается иммунограмма, которую расшифровывает иммунолог.