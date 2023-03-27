Почему у голодного человека могут трястись руки и учащаться пульс

Замечали ли вы, что иногда, когда вы ощущаете сильный голод, у вас может появиться легкий тремор? Нередко, когда человек слишком долгое время проводит без еды, у него начинают трястись руки и учащается сердцебиение.

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"Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым, чтобы узнать, почему такое происходит.

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То, с чем сталкивается человек в таком случае, называется тремор — непроизвольные, быстрые, ритмичные колебательные движения, которые вызваны мышечным сокращением и связаны с временными задержками сигналов центральной нервной системы.

Именно поэтому происходит вот такая реализация движений. В норме у нас все движения плавные и спокойные, но как только нарушается передача нервных импульсов, возникает проблема, связанная с тем, что организм пытается подстроиться под необходимые движения, а сделать это не получается, потому происходит задержка передачи нервных импульсов, которая и называется тремором. Существует больше шести видов тремора.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

При нехватке микроэлементов, по словам эксперта, возникает так называемый физиологический тремор, обусловленный проблемой непоступления микроэлементов, энергетических и питательных веществ, а также глюкозы в организм. В результате этого и нарушается передача импульсов, возникает тремор, начинают дрожать руки.

Учащенный пульс возникает в случае голода из-за того, что кровь начинает разгоняться по организму быстрее. То есть повышенная скорость сокращения сердца обусловлена тем, что необходимо обеспечить усиление кровотока во всех внутренних системах, чтобы доставить питание органам и жизненно-важным системам.

Денис Прокофьев Врач общей практики, кардиолог

Также причиной тремора в таком случае может стать и стрессовый фактор, эмоциональный дискомфорт, который также способствует учащению сердцебиения.

Чаще всего причины именно в этом, однако такая физиологическая реакция может быть и сигналом о серьезных проблемах в организме, потому не стоит пренебрегать консультацией специалиста, если вы сталкиваетесь с таким регулярно.

Причинами также могут стать нарушения в работе щитовидной железы, низкий уровень сахара в крови или проблемы с желудочно-кишечным трактом. Выявить истинную причину способен только врач, потому важно обратиться к нему своевременно.