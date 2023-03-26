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1 час назад

Невропатолог Алехина рассказала, как предотвратить развитие деменции в пожилом возрасте

Слово и Дело

Регулярное употребление продуктов, богатых витаминами группы В и жирами омега-3, поможет пожилым людям снизить риск развития деменции.

Как предотвратить развитие деменции в пожилом возрасте
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Все пациенты с подозрением на старческое слабоумие должны провериться на недостаточность этих микроэлементов. Об этом заявила врач-невропатолог Александра Алехина.

«Если уровни недостаточны, пациентам следует назначать добавки B6, B12 и B9 вместе с жирами омега-3, которые замедляют снижение когнитивных функций», — объяснила она в беседе с «МедикФорум».

Это подтверждают и многочисленные научные исследования. Так, в ходе длительного наблюдения почти за 5 тыс. пенсионеров зарубежные эксперты сделали вывод: прием витамина B и омеги-3 действительно улучшает работу мозга и препятствует развитию деменции.

Болезни и лекарства,
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