Названы три привычки, разрушающие здоровье почек

По ее словам, переохлаждение является первым негативным фактором. Оно происходит из-за сидения на холодном, а также при надевании коротких курток в зимнюю погоду.

Вторым негативным фактором специалист назвала неправильное питание. Она советует отказаться от жирного, фастфуда и алкоголя, а также вводить в рацион больше овощей и фруктов.

Почечная недостаточность — тема глобальная и очень важная, однако о ней ведется не так много разговоров. Главный внештатный специалист-нефролог Министерства здравоохранения РФ Евгений Шилов в беседе с «Вечерней Москвой» подробно рассказал об этом заболевании, а также о том, как с ним можно справляться.