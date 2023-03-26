Медики назвали 4 болезни, которые угрожают мужчинам старше 30 лет

Мужчины старше 30 лет рискуют столкнуться с опасными заболеваниями. Главные из них назвали медики из Катара.
По словам врачей, речь прежде всего идет о сердечно-сосудистых болезнях. Проблемы с сердцем возникают, поскольку метаболизм после 30 лет начинает замедляться. Мужчины в этом возрасте нередко сталкиваются с высоким артериальным давлением.
Среди других опасных недугов катарские медики упомянули рак яичек, на который могут указывать боль в паху и отек. После 30 лет также повышается риск появления рака предстательной железы. Встревожиться следует при недержании, болезненной эякуляции и возникновении боли при мочеиспускании, пишет издание Al Jazeera.