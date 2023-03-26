Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+10° в 
USD 76.45EUR 82.39
Войти в почту
26 минут назад

Медики из Катара перечислили четыре болезни, которые угрожают мужчинам старше 30 лет

Слово и Делоиещё 1

Мужчины старше 30 лет рискуют столкнуться с опасными заболеваниями. Главные из них назвали медики из Катара.

Медики назвали 4 болезни, которые угрожают мужчинам старше 30 лет
Фото: Слово и делоСлово и дело

По словам врачей, речь прежде всего идет о сердечно-сосудистых болезнях. Проблемы с сердцем возникают, поскольку метаболизм после 30 лет начинает замедляться. Мужчины в этом возрасте нередко сталкиваются с высоким артериальным давлением.

Среди других опасных недугов катарские медики упомянули рак яичек, на который могут указывать боль в паху и отек. После 30 лет также повышается риск появления рака предстательной железы. Встревожиться следует при недержании, болезненной эякуляции и возникновении боли при мочеиспускании, пишет издание Al Jazeera.

Болезни и лекарства,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий