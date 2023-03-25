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29 минут назад

Что будет, если не исправлять сколиоз

Мира Маркина
Денис Прокофьевэксперт

Сколиоз является крайне распространенной патологией. Представляет собой заболевание костно-мышечной системы, при котором деформируется позвоночник. Может быть как врожденным, так и приобретенным.

Что будет, если не исправлять сколиоз
Фото: UnsplashUnsplash

В связи с такой распространенностью заболевания, многие относятся к нему недостаточно серьезно. "Рамблер" поговорил с врачом общей практики Денисом Прокофьевым и узнал, какие могут быть последствия, если не лечить сколиоз.

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Проблема сколиоза заключается в нарушении осанки и постановки позвоночного столба. Если с этим ничего не делать, нарушается функция координации, прямохождения, работа органов. Вместе с этим человек получает болевой синдром. Это боль в области грудного отдела позвоночника, которая может носить хронический рецидивирующий характер.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Тут надо отметить, что сколиоз может быть разной выраженности в зависимости от степени и проявления. В принципе, сколиоз есть у каждого человека, но когда он становится ярко выраженным, это наносит серьезный удар по всему организму.

У нас в норме есть два изгиба позвоночника. Неправильное расположение позвонков с их смещением и будет являться сколиозом. Изначально за этим стоит нарушение осанки, но это ведет за собой и неправильное функционирование всего организма.
Денис Прокофьев
Денис ПрокофьевВрач общей практики, кардиолог

Это связано с тем, что по позвоночнику проходит позвоночный столб, нарушаются все структуры: межпозвоночные диски, костные структуры позвоночника. Соответственно, нарушается иннервация. Но это происходит в случае если форма тяжелая и запущенная.

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Потому крайне важно не пускать эту проблему на самотек и соблюдать все рекомендации врача. Зачастую лучшим вариантом лечения становятся массаж и лечебная физкультура.

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