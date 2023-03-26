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43 минуты назад

Хватит ли в России лекарств от гриппа и ОРВИ в условиях весенней заболеваемости

Ferra.ruиещё 1

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, хватит ли в стране препаратов от гриппа и ОРВИ в условиях возможного весеннего подъёма заболеваемости.

Хватит ли в России лекарств в условиях весенней заболеваемости
Фото: FerraFerra

По словам министра, весення заболеваемость, как правило, слабее осенней, потому что часть людей уже переболела, произошла иммунизация.

К тому же в стране открылись новые предприятия по производству препаратов от сезонных заболеваний.

Весенний подъём ОРВИ и гриппа, как правило, бывает значительно слабее, чем осенний, потому что уже иммунизация была, какое-то количество людей переболело. Михаил Мурашко Министр здравоохранения России

Болезни и лекарства,Михаил Мурашко,
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