Хватит ли в России лекарств в условиях весенней заболеваемости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, хватит ли в стране препаратов от гриппа и ОРВИ в условиях возможного весеннего подъёма заболеваемости.
По словам министра, весення заболеваемость, как правило, слабее осенней, потому что часть людей уже переболела, произошла иммунизация.
К тому же в стране открылись новые предприятия по производству препаратов от сезонных заболеваний.
Весенний подъём ОРВИ и гриппа, как правило, бывает значительно слабее, чем осенний, потому что уже иммунизация была, какое-то количество людей переболело. Михаил Мурашко Министр здравоохранения России