Хватит ли в России лекарств в условиях весенней заболеваемости

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, хватит ли в стране препаратов от гриппа и ОРВИ в условиях возможного весеннего подъёма заболеваемости.

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По словам министра, весення заболеваемость, как правило, слабее осенней, потому что часть людей уже переболела, произошла иммунизация.

К тому же в стране открылись новые предприятия по производству препаратов от сезонных заболеваний.