Страшные факты о кори, о которых вы не знали

В Сибири выявляют все больше случаев заражения корью. Вирус передается воздушно-капельным путем и считается одним из самых заразных. Принято думать, что чаще всего корью болеют дети, однако взрослые тоже могут подхватить инфекцию.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

По мнению некоторых экспертов, опасный недуг в регион завезли иностранцы, другие упоминают антипрививочников. В региональных минздравах бьют тревогу и приглашают граждан на вакцинацию и ревакцинацию.

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Корреспонденты «ФедералПресс» подготовили необычные вопросы про это заболевание, прогулялись по улицам Новосибирска и спросили у прохожих, что они знают о кори.

Корь далеко?

Согласно опросу, большинство новосибирцев не болели корью, при этом в основном горожане отмечают, что ставили прививку.

«Прививку делали в детстве, но болеть – не болел», – отметил новосибирец.

Но даже те, кто болел корью, не смогли правильно назвать первые симптомы вируса.

Так, большинство горожан решили, что первые признаки кори – сильный зуд и боль в спине. Другие отметили, что это пятна с внутренних сторон щек. Лишь единицы назвали высокую температуру и другие симптомы ОРВИ.

Отметим, что заболевание начинается остро с высокой температуры до 40 градусов и кашля, насморка, боли в горле, конъюнктивита, светобоязни. Только через четыре – пять дней после повышения температуры на слизистой внутренней поверхности щек можно увидеть высыпания в виде белых точек. Высыпания постепенно переходят на лицо, шею, тело, руки и ноги.

Сильного зуда и боли в спине у зараженных в принципе не наблюдается.

Определить, кто описал впервые симптомы кори, смогло большинство новосибирцев.

«Думаю, это в 9 веке еще случилось. Корь, наверное, давно появилась», – говорит сибиряк.

Горожане отметили, что корь считалась одним из самых опасных заболеваний в XIX веке.

«Думаю, именно в XIX веке такая проблема была. Вакцины же не было», – считает новосибирец Мирон.